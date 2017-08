GRÁTIS: Feira de Noivas e debutantes apresenta novidades no Méier

Um segmento que parece não ser atingido pela crise terá um grande evento no SPORT CLUB MACKENZIE sábado, dia 29 e domingo 30 de julho. A Expo “OPERAÇÃO CASAMENTO, EU APOIO!” acontece das 14h às 21h, com vários estandes de produtos e serviços para noivas e debutantes como vestidos, operadoras de turismo, maquiagem, foto e filmagem, casas de festas, doces, convites personalizados, flores e muito mais. Segundo a organizadora a exposição facilita a realização do sonho.

– As pessoas se esforçam e querem fazer de seu evento o mais marcante possível. Com a possibilidade de ter um lugar no qual tem todos os serviços fica mais fácil escolher, parcelar e até negociar – esclarece Mônica Figueira

Distribuídos pelo salão do Mackenzie empresas e profissionais prometem descontos e promoções no evento com entrada franca no clube do Méier. Também haverá palestras, demonstrações, mini cursos e sorteios de brindes.

SERVIÇO

“OPERAÇÃO CASAMENTO, EU APOIO!” – Sábado e domingo – 29 e 30 de julho

Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269 0082 – Entrada Franca