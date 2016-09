Grátis: Feira Rio Antigo comemora vinte anos com show de Paulinho Mocidade

Por: Ricardo Albuquerque



A conhecida Feira do Lavradio completa vinte anos e comemora, excepcionalmente, sábado, 08 de outubro, das 10h às 19h, com bolo e show especial de Paulinho Mocidade. O intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, e, também compositor, é conhecido por ter sido o primeiro cantor da vinheta “Globeleza” e já teve suas canções interpretadas por Dona Ivone Lara, Mestre Marçal, Seu Jorge, Ana Carolina, Dudu Nobre e outros.

Oferecendo produtos variados, desde artesanato, livros raros e antiguidades, mais de 400 expositores atraem cerca de 300 mil visitantes à Rua do Lavradio. Passeando por uma região que conserva alguns casarões construídos ainda quando o país era colônia de Portugal, muitas pessoas aproveitam para curtir delícias nos bares e restaurantes da região

A ‘Associação Polo Novo Rio Antigo’ homenageará Augusto Ivan e Danuza Leão, padrinhos do evento e a festa dos “parabéns” começa a partir das 16h, com o show de Paulinho Mocidade.

20 anos da Feira Rio Antigo – 8 de outubro, das 10h às 19h

Local: Rua do Lavradio, entre a Av. Mem de Sá e a Av. Visconde do Rio Branco, Centro