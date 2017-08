GRÁTIS: grupo Cantei Pra Distrair comanda sexta de samba no Clube LIGHT

O Pagode continua livre, leve e grátis no Clube Light. Neste dia 11 de agosto, a partir das 19h, a Sexta Light apresenta o grupo CANTEI PRA DISTRAIR tocando canções do samba de raiz, no Clube do Grajaú.

Apresentando sucessos de João Nogueira, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e outros, segundo a rapaziada do “Cantei pra Distrair”, o clima do LIGHT é sempre familiar, alegre e para quem quiser chegar

– Esse é um dos encontros que mais gostamos de fazer porque pessoas de todas as idades se divertem e recebemos amigos para cantar e tocar, numa grande festa, grátis – lembra o cantor Leandro Mesquita.

SERVIÇO

Sexta LIGHT – Grupo Cantei Pra Distrair – 11 de agosto a partir das 19h

Associação Atlética LIGHT: Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú. Tel: 2577-4434 – Entrada Franca