GRÁTIS: Lar Anália Franco realiza Almoço de Natal com atrações musicais e chegada de Papai Noel

Ricardo Albuquerque

Uma “Tarde de Natal” animada, com música ao vivo, dança, beneficente e com a chegada de Papai Noel. É o que promete ser o domingo, 11 de dezembro, das 12h às 16h, no LAR ANÁLIA FRANCO (2241-6557), no Rocha, com entrada franca.

Durante o almoço beneficente, a festa será animada por música ao vivo, haverá espetáculo de dança espanhola, as meninas do lar vão se apresentar, mas a chegada do “bom velhinho” será a grande atração.

– É muita emoção quando o Papai Noel entra e esta é uma data especial pois comemoramos o nascimento de Jesus. Esperamos os queridos amigos pois nossa casa vive de amor – afirma emocionada a presidente do Lar, Acely Galiza.

Para ajudar as meninas e os bebês da creche, bastará almoçar por apenas R$ 4,90 (100gr). A entrada será grátis e todo valor arrecadado é utilizado para a educação, alimentação e cuidados com as crianças assistidas pela casa de caridade, que sobrevive sem auxílio governamental ou privado.

SERVIÇO

Almoço Beneficente de Natal-Domingo 11/12, das 12h às 16h.

LAR ANÁLIA FRANCO – Av. Marechal Rondon, 875 Rocha (estacionamento próprio) – Tels: 2241- 6557 / 2281-1000