GRÁTIS: Lar de Anália Franco promove FESTA NA ROÇA com almoço beneficente

Ricardo Albuquerque

O LAR DE ANÁLIA FRANCO, que cuida de meninas carentes, no Rocha, promove DOMINGO, dia 10, a sua FESTA na ROÇA, das 12h às 16h, com ENTRADA FRANCA. O público vai se divertir com forró ao vivo durante o almoço beneficente, a R$ 4,50 (100gr), brincar e provar delícias típicas como cocada, milho verde, cuz-cuz e mais. O objetivo é manter o trabalho de auxílio às setenta meninas e bebês carentes

– Como todos sabem a situação está muito difícil ainda mais para nós que vivemos de doações para manter nosso lar. A presença em nossos eventos é uma grande ajuda e uma caridade sem igual – destaca a presidente do Lar de Anália, professora Acely Galiza.

Para ajudar bastará almoçar e prestigiar as barraquinhas no LAR DE ANÁLIA FRANCO que fica na Avenida Marechal Rondon 875, no Rocha tem estacionamento próprio e segurança. Informações 2281-1000.