Grátis: produtos livres de origem animal e palestras são atrações em evento Vegano

Ricardo Albuquerque

Aprovado pelo público o ENCONTRO VEG acontece domingo, 04 de dezembro, das 11h às 17h, novamente no Santuário Seitoku, no Alto da Boa Vista, Rio.

Com entrada franca em sua 8ª edição a proposta do evento é informar ao público a importância do consumo de produtos sem nenhum item de origem animal, com palestras e oferecimento de alimentos e cosméticos. A novidade será uma Kombi de orgânicos que funcionará como um truck, repleto de novidades saudáveis.

Haverá palestras da Dra. Fernanda de Luca, médica nutróloga, especializada em alimentação vegetariana, com o tema “Dicas da Nutróloga” e de Fernanda Ferreira, a Fernandinha do vôlei, com “Alimentação Vegana Para Atletas de Alto Rendimento”.

– O universo vegano é um estilo de vida que tem grande importância pois demonstra maior preocupação com o planeta, os animais e as pessoas – lembra outro palestrante, Marcel Beiner, produtor especializado em comunicação voltada para a sustentabilidade.

Serviço:

8º Edição do Encontro Veg- 04/12, das 11h. às 17h.

Rua Tiumbi s/n, Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro – RJ

Entrada franca

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/encontroveg/?fref=ts