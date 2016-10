GRATIS: Sport Club Mackenzie promove festa do Dia das Crianças para todos

Com pula-pula, piscina de bolinhas, muitas delícias e brindes a quarta, 12 de outubro, vai ser especial no Sport Club Mackenzie, na festa do DIA DAS CRIANÇAS e o melhor totalmente grátis.

Abrindo seu ginásio para sócios e não sócios, a partir das 15h, o clube do Méier oferecerá para a criançada doces, cachorro quente, bolo, distribuição de brindes, teatrinho e recreação.

– É uma das festas mais lindas do ano e realizada graças a doações e apoio de associados e amigos, fazemos questão de promover um dia de diversão para as crianças – conta a primeira dama Shirlei Oliveira.

Além de se divertir sócios e não sócios vão concorrer a prêmios.na Rua Dias da Cruz, 561. Informações: 2269-0082.