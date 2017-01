Happy hour de segunda no Barril 8000 Méier inaugura com Roda de samba

Ricardo Albuquerque

Quem disse que segunda é dia de preguiça? A partir de 09 de janeiro, a segunda vai ser para os fortes no BARRIL 8000 Méier. Estreando uma roda de samba, animada pelo grupo Filhos da Guanabara, o HAPPY HOUR de Segunda, vai ter convidados e será especial, principalmente para as mulheres.

– Até as 19h elas não pagam e vamos começar esta nova programação porque em nosso grupo dos Amigos do Sub 50 muitas pessoas pediram novidades no Méier – lembra Pedrinho Fernandes, um dos produtores

Cantando neste dia 09/01, a partir das 18h, além de Junior Parente, Rogerinho Ratatuia (foto), vai mostrar porque já se apresentou com Molejo, Gustavo Lins, Dunga e outros. Rogerinho Ratatúia, novo nome do samba carioca vai apresentar canções autorais de seu CD e sucessos marcantes de outros autores.

SERVIÇO

– Roda de Samba com Filhos da Guanabara, Junior Parente, Rogérinho Ratatuia e DJ Sérgio França. Segunda, 09 de janeiro das 18h às 00h – BARRIL 8000, Méier– Rua Adolfo Bergamini, 371. Tel: 3153-7740. R$10,00 – Mulheres até 19h não pagam

Chopp Brahma caneca zero grau Dose dupla R$4.50

Ambiente Refrigerado – Organização Pedrinho Fernandes e Marcelo Caldas