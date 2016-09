Hell’s Burguer da Barra recebe show, novo hambúrguer e cerveja gratuita

Para animar o começo do mês de outubro, o Hell’s Burguer da Barra promove uma noite bastante animada regada a cerveja gratuita, hambúrguer sazonal e muita música boa. No próximo dia 5, o músico Eduardo Camacho chega à unidade para apresentar seu rock, country e blues.

Além da música, haverá hambúrguer sazonal, servido somente neste dia: o Cramulhão é feito com o burguer do Hell’s, linguiça mineira, queijo canastra, maionese de amendoim e mel silvestre ninho do tigre, servido no pão de milho com erva doce (R$30,00), quem pedir o sanduíche ainda ganha a cerveja 838, uma Pale Ale puro malte da Bohemia. A promoção é limitada e começa a partir das 19h.

Serviço

Hell’s Burguer Barra

Quarta-feira, 5 de setembro, a partir das 19h

Av. Olegário Maciel, Nº101 – Barra da Tijuca | Tel: 3579-4824