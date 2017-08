Horóscopo da semana

Áries

Aproveite as vibrações amorosas e sua energia magnética está semana Aries. Sua criatividade, coragem, estão em alta. Você possui um brilho próprio que atai as pessoas pra você! Você tem uma chance de começar um novo romance. E pode incluir crianças nos seus planos e atividades, pois a companhia dos jovens te faz bem neste momento. Você está no lugar certo de canalizar sua natureza impulsiva da melhor forma. Sua confiança também está aumentando e as vibrações positivas também. O Eclipse Lunar no dia 7, lhe traz a motivação para tomar as medidas necessárias na sua vida. Faça isso antes do dia 12 quando Mercúrio começa seu movimento retrógrado. Conclua projetos importantes antes de mergulhar, em algo novo. Então tome seu tempo com decisões importantes. Este é o momento perfeito para avaliar seus planos futuros de rotina diária e trabalho. Assuntos de saúde e dieta poderiam surgir. Suas relações de família com podem melhorar quando você entra em contato com a empatia e compaixão. Inspire-se para fazer mudanças positivas!

Touro

Sua casa e sua vida familiar são destacadas esta semana, querido Touro. Sua vida doméstica está cheia atividades. Projetos para melhorar a casa são favorecidos, passar tempo com a família também. De fato, sua vida familiar e tem implorado por mudanças radicais. O Eclipse Lunar no dia 7 o empurra nesta direção, dando-lhe mais energia para novos começos e mudanças na sua vida pessoal. A incerteza em sua carreira pode minar seus esforços para mudar positivamente. Sua vida pessoal e vida pública estão em um conflito, é importante procurar o equilíbrio. Se você parar de insistir teimosamente em uma direção, você poderá ver as coisas com mais clareza. O Eclipse Lunar limpa sua mente permitindo que você veja em que direção você deseja seguir. Aproveite a criatividade esta semana que dura até o dia 11, e participe de novas coisas. O período retrógrado de Mercúrio no dia 12 pode retardar as coisas e apresentar algumas complicações. Agosto é um momento poderoso para fazer um contato mais profundo com suas necessidades e desejos mais íntimos. As pessoas do seu passado podem ser um tema agora, ou pensamento (obsessivo) sobre o passado. Desacelere um pouco, dê espaço às pessoas. Sua atitude e seu pensamento distorcido estão afetando seus relacionamentos e projetos criativos.

Gêmeos

Você está excepcionalmente ocupado esta semana, Geminianos. Sua vida diária e rotina estão pipocando com atividades. Você está cheio de idas e vindas fazendo conexões e melhorando suas comunicações. Descubra novos meios para se expressar e se conectar com pessoas e idéias. A estimulação mental e a variedade de informação são seu maior interesse. O eclipse Lunar no dia 7, cólica tudo isso em fica e clareza mais ainda. Tente explorar algumas novas ideas e maneiras de relacionar e aproveite seus novos interesses. Tente concluir projetos, assinar documentos antes do dia 12, quando seu governante Mercúrio entra em movimento retrógrado. Esse aspecto pode desacelerar consideravelmente as coisas. Os dias 8,9,10 podem ser especialmente produtivos. Use essa energia ao máximo.

Câncer

Sua carreira está florescendo agora, meu querido câncer. O momento é de ganhar dinheiro e assumir o controle das suas finanças. Faça um investimento ou um plano para uma melhor gestão dos seus recursos. Você também esta num ótimo lugar para aprender coisas novas e absorver informações importantes. Termine os projetos antes do período retrógrado de mercúrio no di 12 até 5 setembro. As atividades em grupo com algum nível de competitividade também são favorecidas. O Eclipse lunar no dia 7, colocara em foco os assuntos de financiamento. Existe um enorme potencial para você aumentar sua renda através dos seus próprios esforços. Para alguns de vocês, isso pode ser um despertar financeiro. Um pagamento de uma dívida significativa, ou bônus pode estar nas cartas. Uma decisão sobre a união de seus recursos compartilhadas pode acontecer. Com Venus em seu signo você está atraindo tudo de valor que você quer. As pessoas procuram você mais do que o habitual com esse trânsito! Você esta especialmente encantador, então é possível convencer as pessoas de suas idéias agora. Você está entusiasmado com uma pessoa, na sua vida, algo que você considera altamente motivador. Pode ter a sensação de que você está crescendo e indo na direção certa com negócios, família ou ambos. Existe a sensação de que você está no topo das coisas, particularmente no financeiro e na família, o que pode ser verdadeiramente gratificante para você.

Leo

Feliz aniversario Leão !! Este semana começa com um ciclo para vocês!! Você esta ultra poderoso e corajoso sendo um verdadeiro rei da selva!! Você realmente se reinventou através de uma nova imagem ou de um novo caminho para uma realização pessoal. Seu desejo de governar seu reinado e todos os domínios da sua vida chegou ao ápice! Agora você está pronto para agir! Isto é pode ser sobre o seu caráter e personalidade do ou sua vida profissional. Seus objetivos auto realização estão em foco! A Lua Nova ocorre, novamente em seu signo (isso não acontece muitas vezes) Esta Lua Nova terminará completamente seus projetos e mudanças. Um eclipse total da Lua em Leão ocorre no dia 7 isso é um sinal de que as coisas estão realmente mudando para você! Você está recebendo boas vibrações dessa lua e uma explosão de energia! Sua autoconfiança aumenta e este eclipse atua como um poderoso limpador das coisas desnecessárias. Algo novo começa, um novo capítulo em sua história de vida. Você está pronto para acabar de vez com os maus hábitos, e apresentar um “você” mais seguro para o mundo. Marte está em seu signo todo o mês, te estimulando também. Se coloque em primeiro lugar. Este eclipse concretiza a realização do papel de um parceiro em sua vida ou das suas necessidades de um relacionamento. Este impulso cósmico vem em um momento em que Venus se opõe a Plutão, sugerindo que sentimentos obsessivos do passado mal resolvidos sobre relações estão em pauta para serem resolvidos uma vez por todas!. Então, comemore e seja grato pelas bençãos e aproveite o seu brilho meus leões !!

Virgem

Seu mundo interior, esta acordando Virgem! O mundo dos sonhos e das fantasias parece brilhar no momento. A sua intuição está bem aguçada. Coisas estão acontecendo dentro de você, mas e provável que permanecera um pouco reservado. Há uma necessidade de descansar e se recolher, isso bem vindo e saudável! Mercúrio passa o mês em seu signo, mas se torna retrógrado no dia 12, dando-lhe ainda mais motivos para recuar e refletir. Sua mente intelectual e está especialmente intuitiva com o Mercury no seu signo e está influência na sua décima segunda casa. Mercúrio retrógrado insiste em uma grande desaceleração mental. Refletindo, reavaliando, editando e recuperando. Dê tempo para isso antes de avançar com projetos importantes! O Eclipse Lunar no dia 7 ilumina mais ainda estes assuntos. Se você se sentiu uma poderosa necessidade de renovar esses aspectos da vida, o momento è agora. Um prazo no trabalho pode te deixar ansioso! Vá com calma reflita antes de agir… Muitas epifanias e novas informações em relação à sua vida pessoal podem surgir! Você realmente pode fazer você fazer mudanças significativas e finalizar ciclos!

Libra

Sua carreira está pegando fogo librianos!! Vocês estão realmente passando por um tempo ocupado, está semana!! Grandes mudanças estão borbulhando até a superfície em relação às suas conquistas pessoais. Crie espaço para se concentrar em seus objetivos, esperanças e sonhos. Será um momento potencialmente poderoso para redes e conexão com pessoas com interesse semelhante. Assuma um risco sobre uma idéia que o inspira, há uma grande chance de funcionar. O eclipse lunar no dia 7 abre o caminho pra você concretizar! Todos os seus esforços para realizar seus objetivos de longo prazo estão aptos a funcionar! Os eclipses podem apontar para uma necessidade de abrir mão de algo antes de abraçarmos completamente a mudança. Existe a chance de um projeto especial sair do chão! O desejo de ter mais controle sobre sua vida continua e você pode estar lidando com inseguranças pessoais que prejudicam sua auto-estima. O retrógrado de Mercúrio a partir do dia 12 sugere uma necessidade de olhar para trás e reconsiderar seus planos antes de avançar. Em geral, as pessoas-chave realmente percebem seus esforços e sua reputação e popularidade está crescendo. Aproveite a forma como a sua rede está aumentando!

Escorpião

Este é um momento altamente ambicioso para você, querido Escorpião!! Com Marte no topo do seu gráfico solar isso aponta para a realização de seus objetivos de longo prazo e sucesso. Você está concentrado em seu objetivo e determinado, para obtê-lo! Sua ambição é alta e você não vai parar ate alcançar-los Sua carreira e projetos de negócios estão em alta!! O Eclipse Lunar no dia 7 lhe dá energia para fazer o que você quer! Os dias 9º-11 são especialmente favoráveis para fazer conexões importantes. Tente concluir os projetos importantes e assinatura de documentos antes de mercúrio entrar em seu movimento retrógrado dia 12 até 5 de setembro!! Aproveite o momento brilhante na sua carreira e mergulhe de cabeça nos negócios!!

Sagitário

Esta é uma semana expansiva em que seu coração e mente estão abertos a novas idéias querido Sagitário ! Você está tentando coisas novas e indo além dos seu limites seus limites. Encontre novas formas de experimentar as coisas e explorar o mundo. Hora de sair da rotina. Planos para ir para o exterior podem estar nas cartas para o futuro próximo! Você sente a necessidade de tentar coisas novas e ir além e está atraído por coisas incomuns. Você quer conhecer novas pessoas, e ter um novo relacionamento esse desejo pode ser bastante intenso. O Eclipse Lunar no dia 7 pode enfatizar esses sentimentos. E posso que seus projetos alcancem um ponto de viragem, criando mudanças significativas em sua vida. Novas aventuras podem te levar para fora do seu país natal. Mercúrio retrógrado no dia 12 pode trazer alguma desorganização para o seu horário de trabalho e seria benéfico se certificar de que seus projetos estão como você quer. Mercúrio retrógrado no dia 12 pode desacelerar as coisas. Não se preocupe, isso não durará muito. As coisas realmente se abrem para você a partir do 5 de setembro. Agora é a hora de explorar novas avenidas e fazer mudanças.

Capricórnio

Uma semana intensa pela frente para você querido Capricórnio! A redescoberta de aspectos da sua esta é tudo pra você agora! Você esta realmente renascendo profundamente descobrindo a verdade sobre assuntos profundos. Sexo, morte, vida, são aspectos que te prendem e demandam que você se aprofunde e investigue a verdade sobre eles. Assuntos de finanças compartilhadas, heranças, empréstimos, podem surgir. Seus relacionamentos são profundamente significativos e passam por grandes mudanças. Entrar em contato com seus desejos internos e as vulnerabilidades e importante. Um quadrado de Júpiter-Plutão esta semana você tem obsessão pelo poder. Então, Júpiter entra num trânsito suave, com Saturno, seu regente, lhe dando capacidade para canalizar tudo isso. Há grandes lições de vida chegando e você vai perceber isso à medida que a semana avança. Um Eclipse lunar o empurra para encarar as coisas. Saturno, volta para o movimento direto dia 25, mostrando suas lições kármicas. O que quer que aconteça agora tudo garante um novo caminho para seu modo de vida.

Aquário

Querido Aquário, a sua liberdade e natureza independente estão em conflito. Você esta precisando escolher, entre a liberdade e a parceria. É verdade que sua individualidade e a coisa mais importante, mas construir laços sólidos na nossa vida também. Uma parceria ou relacionamento importante está se formando no horizonte. As portas estão abertas para começar uma parceria, ou fortalecer um relacionamento existente. As pessoas mais próximas em sua vida, estão te ensinando muito sobre você mesmo. Uma crise de relacionamento pode surgir se você não tiver cuidado, e compaixão pelo outro!. Aprender sobre compromisso, diplomacia e cooperação estes são temas importantes agora. O Eclipse Lunar em seu signo no 7 traz grandes momentos de de epifania para superfície. Um impulso cósmico para fazer mudanças em um relacionamento existente está no horizonte. Isso também pode levar a uma renovação emocional de como você se vê em relação ao outro. Mercúrio retrógrado em sua oitava casa no dia 12 sugere um atraso relacionado com as finanças, dividas, heranças e empréstimos. Venus passa as primeiras três semanas e meia na sua 6ª casa, sugerindo uma oportunidade para redescobrir coisas na sua rotina diária.

Peixes

Colocando a vida em ordem! Sua saúde, dieta, e as questões de serviço ao próximo estão em foco para você, queridos Peixes! A atenção aos detalhes preocupação com trabalho pode colher recompensas. Você está mudando o jeito de fazer as coisas ao longo dessas semana. O eclipse lunar no dia 7 está alertando para um novo começo e assertivo. Marte te da a garra necessária para isso por estar no setor de hábitos e rotina. Organizar as pequenas coisas da sua vida e necessário para se sentir confiante e realizado. Você pode trabalhar mais horas do que o normal, ou dar um gaz a mais na dieta e fitness. Enquanto o Eclipse pode trazer energia nova para sua rotina e mais trabalho, ele também pode te exaurir se você estiver indo além de seus limites. Você tem toda energia que você precisa para fazer estas mudanças em seus hábitos, vida profissional, rotina diária e qualquer ou qualquer serviço que você fornecer. Pense em algo que não foi resolvido e faça agora.