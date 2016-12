HQ “Bidu – Juntos” apresenta a emoção em ‘quadros de encher os olhos’

* Aleph Bonn

Lá se vão quatro anos desde que Astronauta: Magnetar (de Danilo Beyruth) abriu a coleção de graphic novels inspirada nos personagens clássicos de Mauricio de Souza. De lá pra cá foram contos intimistas, histórias de ação e aventura, de humor, algumas loucas e de outro mundo. Todas apresentavam, além de belíssimas artes por parte de grandes nomes da ilustração nacional, roteiros que buscam acima de tudo, superação por parte dos protagonistas.

A mais nova superação a ser atingida deve ser um esforço em conjunto entre os primeiros personagens criados pelo pai da Mônica e de toda a turma, Bidu e Franjinha.

Após os eventos narrados em ‘Caminhos’ (2014), Bidu acaba na casa do jovem inventor do bairro do Limoeiro e agora eles precisam se adaptar a essa nova rotina juntos. Esta edição cresce em termos de história, porém, deixa o clima aventuresco de lado, que a primeira HQ necessitava, para dar lugar a uma narrativa mais pessoal, no entanto longe de ser mais simples. Afinal todos que já tiveram um animal de estimação sabem como é difícil o período de adaptação de ambos e como é gratificante alcançar os objetivos, seja a alimentação correta ou fazer o ‘xixi’ no lugar certo.

Eduardo Damasceno e Luis Felipe Garrocho, dupla responsável também pela primeira HQ, nos mostram com perfeição essa nova etapa na vida dos personagens em textos recheados de emoção e quadros de encher os olhos (como o próprio Maurício fez questão de exaltar).

Vale destacar os “diálogos” de Bidu por meios de imagens, uma forma super criativa e divertida que a dupla encontrou para expressar o cãozinho azul, que ainda faz questão de exibir todas as carinhas típicas de cachorros como o olhar perdido ou a cara de “pidão”.

No final, Juntos é mais um passo nos caminhos de Bidu e Franjinha, uma dupla que conhecemos há mais de 57 anos e que continua nos surpreendendo. Esse é o legado de Maurício de Souza e de seus personagens. E que venha Astronauta III – Assimetria.

