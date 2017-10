Ricky Vallen apresenta show de sucessos na véspera de feriado

Com sua voz e talento surpreendentes RICKY VALLEN se apresenta na quarta, 11 de outubro, no Salão Vermelho do Sport Club Mackenzie, no Méier. Conhecido por seu estilo marcante e forma de interpretar carismática, Ricky mostra personalidade ao dar novo estilo a sucessos eternos de Roberto Carlos, Roupa Nova, Gonzaguinha, Elis Regina e apresentar com potência hits de Madonna, Maiara e Maraisa, Anitta, Bruno e Marrone, entre outros. A apresentação segundo o presidente do clube segue objetivo de fazer levar de volta ao clube grandes artistas

– Recentemente trouxemos Jorge Aragão, Celebrare e no passado Clara Nunes, Jonhy Mathis e até Roberto Carlos, o Mackenzie sempre foi uma grande casa de cultura, artes e música, queremos que permaneça assim – declara Marcelo Oliveira

Ricky Vallen – 11 de outubro, a partir das 18h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier.

Ingressos a venda no clube. Tel: 2269-0082