Banda “CELEBRARE” lança DVD ’20 anos de sucessos’ no Clube da LIGHT

Um espetáculo que relembra sucessos dos anos 70 a 90 e atuais, é o que vai apresentar a banda CELEBRARE sexta, 27 de outubro, na Associação Atlética LIGHT.

Lançando DVD comemorativo a CELEBRARE passeia por sucessos da DISCO anos 70, hits de Michael Jackson, até Lady Gaga, Luan Santana e Anitta. Sempre com show feito para dançar e cantar, efeitos especiais e músicos incríveis a banda é reconhecida nacionalmente.

– Vamos apresentar a partir de agora uma série de grandes shows que vai movimentar o Rio! Por isso convidamos todos a tornarem-se sócios do LIGHT para aproveitarem as vantagens – sugere o presidente Wagner Coe.

SERVIÇO

Banda “CELEBRARE”, Sexta, 27 de outubro, 20h, previsão do show 23h – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LIGHT – Rua Barão do Bom Retiro, 2002, Grajaú.

Mesa: lugar, meia entrada: R$ 60,00

Pista – meia entrada – R$ 35,00

Informações : 2577 – 4434 (a tarde) / 97045-2478.