Tijuca Tênis apresenta Festival Infantil de teatro

Por: Ricardo Albuquerque

O Pequeno Príncipe vai encantar a plateia

A clássica história do menino vindo de outro planeta que ensina lindas mensagens de amor e amizade, será apresentada no sábado, 03 de setembro, a partir das 17h no Tijuca Tênis Clube.

Com uma narrativa simples e emocionante o Pequeno Príncipe desafia o público a voltar a valorizar as coisas simples da vida como cativar um animal, cuidar de uma rosa, sentir o perfume de uma estrela e ouvir a voz de uma flor. “A vida é um lugar encantador, ainda mais quando a conhecemos através dos encantos de um pequeno Príncipe” – observa o diretor do espetáculo, Jorge Will.

Elenco: Carol Mattos, Daniel Policarpo, Dhully Andrade e Gabriela Lacerda

Uma menina, um rio e a história da cidade

A criatividade de Clara e o sonho de se tornar escritora vão ser contadas em “Carioca, o Menino do Rio”, no domingo, 04 de setembro, no Tijuca Tênis, quando a menina através de seu melhor amigo, um caderno anota tudo e graças a seu avô, passa a conhecer a história do Rio Carioca. Contando a história da cidade seu avô mostra a importância de valorizar as pessoas pela sua beleza interior, devido as lendas e mistérios do antigo Rio Carioca, hoje um esgoto, será que Clara pode aprender a coragem necessária para enfrentar os seus piores monstros?

Elenco: Marta Pacheco, Ana Melo, Nelson Bruno Delfino, Thiago Barbosa, Igor Isaac Direção: Júlia Duarte



Espetáculos a partir das 17h no Teatro Henriqueta Brieba – Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca – Tel: 3294-9300. Inteira: R$ 40,00 / Leitores com o print desta publicação: R$ 20,00