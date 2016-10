I Congresso RecomeçAR/RJ na UERJ abre inscrições na área de reumatologia

Para comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Artrite, será realizado na quinta, 13/10, o I Congresso RecomeçAR/RJ, de 8h30 às 15h, no auditório da Policlínica Piquet Carneiro, na (UERJ). O evento é gratuito e as inscrições estão abertas para pacientes e familiares da área de reumatologia pelo e-mail recomecarrj@globo.com.

Na ocasião a reumatologista e diretora do Centro Multidisciplinar Fluminense, Selma Merenlender (foto), e a psicóloga Raquel Canabarro ministrarão palestra sobre ‘A Vida Sexual e Reprodutiva nas Doenças Reumáticas’ e a nutricionista Fernanda Marques falará sobre as ‘Estratégias Nutricionais para Pacientes com Doenças Reumáticas’.

Já o reumatologista Marcelo Pacheco abordará o tema ‘Glúten e as Doenças Autoimunes’ e o reumatologista Geraldo Castelar falará sobre ‘Os Novos Medicamentos e Seus Efeitos Colaterais’. Esclarecendo sobre os direitos dos pacientes estará presente o advogado Weberth Batista

Maiores informações pelos telefones (21) 99188-3513 ou 99625-5469, com Cátia ou Célia.

