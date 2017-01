INCA inaugura ambulatório para pacientes com câncer ginecológico

Ricardo Albuquerque

Dentro do Hospital do Câncer II (HC II), no bairro do Santo Cristo, Rio de Janeiro, o primeiro ambulatório de sexualidade do Brasil para pacientes com câncer ginecológico será dedicado ao atendimento de pacientes que sofrem de câncer de colo do útero (terceiro mais comum), câncer de ovário, de vagina e de vulva.

Atenderão as pacientes enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras que irão orientar sobre quais limitações cada mulher terá, de acordo com o tipo de tratamento ao qual cada uma for submetida.

O ambulatório funciona às quintas-feiras, das 8h às 17h. As pacientes que fazem tratamento no Inca poderão ir às consultas acompanhadas de seus parceiros, familiares ou amigos.

Hospital do Câncer II – Rua Equador, 831 – Santo Cristo, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3207-2800