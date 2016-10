Intihuasi participa da quarta edição da Peru Week

A gastronomia peruana vem arrebatando corações pelo mundo, principalmente no Brasil, e prova disso é a quarta edição da Peru Week que está acontecendo desde de 27 de outubro indo até o dia a 10 de novembro. Organizado pela Comissão de Promoção do Peru para Exportação e Turismo – PROMPERU e pelo Escritório Comercial do Peru no Brasil, o evento visa promover não só a gastronomia, mas também o turismo e a cultura do país.

O Intihuasi, localizado no Flamengo, e primeiro restaurante peruano do Rio de Janeiro, preparou um menu variado com pratos tradicionais sob o comando da Chef Margarita Sayan criados especialmente para o festival. São duas opções de um refrescante coquetel de boas-vindas, entrada, prato principal e sobremesa, por R$75,00.

Para começar, nada melhor que um bom drinque para brindar a vida, entre as opções que a casa oferece para o evento estão o tradicional Pisco Sour – pisco, suco de limão, açúcar, clara de ovo e amargo de angostura ou Maracuya Sour – Pisco, suco de laranja e granadina. Quando o assunta é entrada, o comensal pode escolher entre o Cebiche de Linguado Tradicional – linguado em cubos marinado no limão e pimentas peruanas com cebolas roxas cortadas em finas fatias à juliana, acompanhado de camote, milho verde e canchita, grãos de milhos peruanos torrados ou Causa Colonial con Escabeche de Camaronês – Causa tradicional coberta por colas de camarões à milanesa ao molho de cebolas ao vinho e pimenta panca peruana.

Já como prato principal a alternativa é o saboroso Majrisco – prato regional do norte peruano, a base de frutos do mar: camarões, lulas e mexilhões, pimentas de tempero e plátanos ou Carapulcra – prato tradicional a base de batata peruana desidratada, com lombo suíno, amendoim e pimentas peruanas, acompanha arroz.

Para finalizar e deixar a vida mais doce, nada melhor que uma sobremesa como o Suspiro de Limeña – Doce tradicional Limeño a base de doce de leite amendoado coberto de merengue italiano ao vinho do Porto ou Helado de Quinua – Sorvete artesanal de quinoa, com leite e com cobertura de calda de frutas vermelhas. Através da gastronomia, o Intihuasi traz os encantos do Peru, com uma culinária rica em cores e sabores ímpares.

Serviço:

Nome: Intihuasi

Endereço: Rua Barão do Flamengo, 35 D – Flamengo

Telefones: (21) 2225-7653

Capacidade: 30 lugares

Estação do metrô até 500 metros? Qual? Largo do Machado

Horário (inclusive em feriados): Terça a Quinta: 12:00h às 15h / 19h às 23h; Sexta: 12h às 15h / 19h às 0h e Sábado: 12:30h às 16h / 19h à 0h; Domingo 12:30 às 17h

fOTO: Ricardo Bhering