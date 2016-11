Já é verão no Terra Brasilis

O verão aos poucos vem chegando, e com ele vem uma das maiores delícias da estação: apreciar o pôr-do-sol. E na Cidade Maravilhosa não faltam opções de lugares para curtir esse momento, seja a dois, na companhia dos amigos ou em família.

Debruçado sobre a praia Vermelha, aos pés do Cristo Redentor, o restaurante Terra Brasilis tem uma das mais belas vistas do Rio. Após passar por grande reforma, a casa reabre suas portas oferecendo um ambiente totalmente renovado, mais moderno e acessível. A maior novidade fica por conta da construção de um salão superior, com uma charmosa varanda que oferece visão privilegiada às belezas naturais que cercam o restaurante. O acesso ao segundo andar é através de elevadores, oferecendo facilidade e conforto a todos os clientes. Outro investimento importante foi na climatização do local, requisito indispensável para encarar o verão carioca.

O belíssimo cartão postal não é a única atração do local. O entardecer no Terra Brasilis é acompanhado do melhor da música popular brasileira com banda ao vivo. E claro, deliciosos petiscos, que prometem agradar a todos os paladares. A casa oferece novidades no cardápio, como torresmo de peixe com molho de alcaparras (R$ 40), bolinho de feijoada com geleia de pimenta (R$ 20, com 4 unidades) e combo com carne de sol, aipim frito e queijo coalho (R$ 39), que vem fazendo o maior sucesso entre os comensais.

Serviço:

Terra Brasilis

Endereço: Praça General Tibúrcio s/n – Urca

Telefone: 2275-4651

Número de lugares: 230 lugares no salão à la carte e 210 lugares no salão do Quilo

Horário de funcionamento: Quilo – De segunda à sexta de 11h30 às 15h30 e sábados, domingos e feriados de 12h às 16h. À la carte – De domingo à quinta-feira de 11h30 às 23h30 e sexta e sábado de 11h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos

Cartões de refeição: Aceita somente Visa Vale e PlanVale.

www.restauranteterrabrasilis.com.br