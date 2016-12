Joni Mazza leva show com sucessos ao Mackenzie do Méier

Ricardo Albuquerque

Apresentando-se desde os anos 60, o baterista, cantor e compositor JONI MAZZA leva seu novo show ao Mackenzie do Méier (3546-6068), quinta, 08 de dezembro, a partir das 20h. Junto com sua banda o experiente músico, que se apresentou em vários programas de televisão e no exterior, lembra na festa I Love Flash Back sucessos de Michael Jackson, Tim Maia, Donna Summer, Sandra de Sá, Bee Gees, Rita Lee e outras canções dos anos 70, 80 e 90. Um show para dançar e cantar

– Temos grandes e experientes músicos que fazem um show para todos os gostos. São ritmos variados de sucessos bastante conhecidos, tenho certeza que todos vão se divertir a valer no Mackenzie nesta quinta – afirma o experiente Joni Mazza

A festa também terá a animação do DJ residente Sérgio França, na abertura e intervalos, além de drinques e coquetéis variados

SERVIÇO

JONI MAZZA e BANDA – Festa I LOVE FLASH BACK – Quinta, 08 de dezembro, a partir das 20h

Sport Club Mackenzie Rua Dias da Cruz 561 Méier, telefone 2269-0082 / 3546-6068

Ingressos a partir de R$ 5,00