Jorgynho Chinna Estreia Super Sexta do Mackenzie

Uma super noite com todos os ritmos na pista e o melhor do samba no palco. Neste dia 09 de junho o Sport Club Mackenzie estreia a super sexta tendo como principal atração JORGYNHO CHINNA, ex-integrante do grupo Pirraça, que vai cantar seus sucessos como “Xangô”, “Sinuca de Bico” e mais.

E nos intervalos o DJ Marback Júnior vai comandar a pista com Charm, Disco, Pop e Funk

– Vai ter de tudo um pouco, até Flash Back, porque o que faço é sentir o público sentir a pista, por isso não defino o set list, até porque eles são o principal num evento – Lembra o DJ Marback

SERVIÇO

SUPER SEXTA, 09/06 a partir das 21h, com Jorgynho Chinna – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Ingressos – Mulheres: R$10,00 / Homens: R$15,00