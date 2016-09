Jurupinga chega para conquistar os cariocas

Por: Ricardo Albuquerque

Ela chegou leve, doce, insinuante, para conquistar os cariocas e já está “causando” nas noites do Rio. Curioso? A gente conta. Vindo da Serra da Cantareira, SP, o vinho branco de mesa, adocicado e de baixo teor alcoólico, Jurupinga Dinalle, está fazendo sucesso pela cidade principalmente servido gelado e no preparo de drinks e coquetéis.

– É uma bebida que agrada a todas as idades e classes sociais. Porém por ser leve e adocicada, agrada muito ao público jovem. No Rio de Janeiro já é muito conhecida pelos universitários e nos bares noturnos – explica Diego Burgo, Gerente de Marketing da Jurupinga Dinalle.

Talvez alguns dos fatores do sucesso sejam a utilização de matérias primas selecionadas e um rigoroso controle de qualidade em seu próprio laboratório, como lembra o Gerente: “possuímos o que há de mais moderno em análises enológicas no mundo, com equipamentos utilizados por grandes empresas e instituições da Itália e França e que garantem um elevado nível de qualidade”.

E o sucesso ecoa aonde a juventude se encontra, nas redes sociais. A marca chega a ter 500 mil pessoas comentando no facebook e mais de 700 mil curtidas. Vídeos de drinks produzidos com a Jurupinga atingem mais de 5 milhões de visualizações e no Instagram já se somam mais de 20 mil fotos com hashtags como #Jurupinga. A Jurupinga também possui um canal no Youtube, onde ensina receitas de drinks e coquetéis, por exemplo com mais de 5 milhões de views. E você? Vai resistir a Jurupinga?

www.jurupinga.com.br

facebook.com/JurupingaDinalle