Kaisen Festival é aposta do Azumi para a Semana Santa

Restaurante japonês oferece cinco sugestões com frutos do mar para o feriado

Há 27 anos o Azumi oferece aos cariocas um pedacinho do Japão no coração do Rio: o bairro de Copacabana. A casa é comandada pela família Ohara e desde a decoração simplista ao cardápio caseiro e sem invenciones, celebra a tradição da culinária e cultura japonesas.

Para receber a Semana Santa com sabor todo especial, a casa oferece um festival de frutos do mar, ou Kaisen Festival, no nome em japonês. São cinco pratos em cartaz para a escolha do cliente, com preço único de R$ 85 cada prato, muito bem servido para uma pessoa. As receitas foram escolhidas a dedo pelo patriarca Isao Ohara e pela Alissa Ohara, preparadas com ingredientes fresquíssimos, e chegam à mesa com o característico sabor caseiro que é marca registrada do Azumi.

A primeira sugestão do festival é o Anago ankake, congro frito com aspargo, cogumelo e outros vegetais no molho agridoce. A segunda opção é o Kata Yakisoba, receita muito tradicional japonesa preparada por Alissa Ohara, que chega ao Azumi especialmente para a Semana Santa, depois de ter servido a família Ohara em sua casa. O Kata Yakisoba é um prato crocante com vegetais e frutos do mar. Neste tipo de Yakisoba o macarrão é frito. No prato, típico de Kyushu, região sul do Japão e terceira maior ilha do arquipélago, o Yakisoba serve como leito de vegetais, que inclui shiitake, broto de bambu, cenoura e acelga, e frutos do mar, com um molho especial da casa. Seguindo com o menu, temos o Happousai, frutos do mar salteados servidos com vegetais e o Shake Agedashi, salmão no tempero de gengibre com molho dashi. O comensal pode optar ainda pelo Kakiague Ika ou Ebi, tempurá de lula ou camarão com cebolinha.

O Kaisen Festival será servido com exclusividade na Semana Santa.

SERVIÇO:



AZUMI

Rua Ministro Viveiros de Castro, 127 – Copacabana

Telefones:2541-4294/2295-1098

Horário de funcionamento: Segunda à domingo de 19:00h a meia noite. Sexta e sábado fecha 01 h.

Cartões de crédito e débito: Todos