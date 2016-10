Kart: 3ª etapa do Serrano acontece neste domingo em Guapimirim – RJ

Pilotos e equipes confiantes em realizarem boas disputas no Kartódromo de Guapi neste fim de semana

O fim da temporada 2016 está se aproximando e o campeonato Serrano de Kart que acontece no Kartódromo Internacional de Guapimirim, localizado na Região Serrana do Estado do Rio, promete ser a mais agitada e disputada nesta 12ª edição do mais charmoso campeonato da região.

Com os pilotos em estado de disputa em busca das vitórias que os leve a conquista dos títulos, um novo e veloz traçado foi definido pela organização e o que se espera até a realização das provas e que todos possam estar nas melhores condições para que as disputas possam ser as mais emocionantes.

Todas as categorias ainda estão abertas e para os pilotos vencer nesta etapa pode significar um passo gigante em busca da conquista do campeonato, mesmo sabendo que na última etapa as disputas serão ainda mais apertadas.

Para terceira etapa, um novo traçado foi definido pelos promotores do Campeonato que tem a aprovação e chancela da FAERJ (Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro).

Os pilotos ainda possuem ainda dois dias para realizarem suas preparações, para que no domingo (23) possam estar completamente com seus equipamentos em plenas condições para a disputa das provas.

Categorias que formarão os grids e suas especificações:

Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduados, F400 Sênior e V4.

Especificações das categorias:

– Cadete – pilotos PMK e PCK;

– Júnior Menor – piloto PJMK;

– Júnior – piloto PJK;

– Novato – piloto PK;

– Graduado – piloto PGK;

– Sênior – pilotos PSK-A e PSK-B;

– F4 – pilotos PJMK, PJK, PK, PGK, PSK-A e PSK-B;

– F4 Light – pilotos PJMK, PJK, PK, PGK, PSK-A e PSK-B;

– F4 Super – pilotos PJMK, PJK, PK, PGK, PSK-A e PSK-B;

– F400 Graduado – pilotos PJK, PK e PGK;

– F400 Sênior – pilotos PSK-A e PSK-B;

– V4 – pilotos PK, PGK, PSK-A e PSK-B.

DO USO DO BOX E PARQUES DE MANUTENÇÃO, FECHADO E DE ABASTECIMENTO.

A entrada nessas áreas, quando autorizada, somente poderá ser feita através da zona de desaceleração, devendo o piloto levantar o braço sinalizando a sua intenção, e assegurando-se de que poderá fazê-lo sem risco para si e para os outros concorrentes.

1 – Todo o percurso compreendido entre a entrada e a saída da pista de rolamento dos boxes deverá ser percorrido obrigatoriamente em velocidade moderada, a fim de preservar a segurança de todos.

2 – Em nenhuma hipótese, a pista de rolamento dos boxes poderá ser utilizada no seu sentido contrário.

3 – Será proibido fazer funcionar o motor dentro da área do kartódromo, a não ser exclusivamente para colocar o kart em movimento, ou quando autorizado.

4 – Mecânicos, auxiliares, chefes de equipe, etc., somente poderão se fazer presentes nessas áreas usando calçado fechado e devidamente credenciado pela Organização.

5 – Nessas áreas, só podem entrar chefes de equipes, mecânicos e empurradores devidamente identificados, não podendo entrar pais de pilotos, amigos e etc…, caso isso ocorra, o piloto responsável será penalizado e/ou multado.

6 – No Parque Fechado somente o piloto poderá permanecer até a pesagem do kart. Os preparadores e mecânicos somente poderão entrar para retirar os karts quando devidamente autorizados pelos Comissários Técnicos.

Os portões do Kartódromo estarão abertos a partir da 07:00hs, com entrada grátis ao público que comparecer para assistir as corridas.

Para chegar ao Kartódromo Internacional de Guapimirim é muito fácil:

Rodovia Rio Teresópolis km 111 pista de subida, Bairro Parada Ideal, e depois é só seguir as placas.

ATENÇÃO: Na Estrada das Águas da Prefeitura, antes da Rua Beira Linha, existe uma linha de trem. Observe para ambos os lados antes de atravessar a linha do trem.

Calendário do Campeonato Serrano de Kart 2016:

2º etapa – 25 de setembro

3º etapa – 23 de outubro

4º etapa – 20 de novembro