Kart: Rodada dupla definirá os campeões do Serrano de Kart neste fim de semana

Disputa final do campeonato acontecerá domingo 20/11 no Kartódromo de Guapimirim no RJ

O final de semana será bastante agitado no Kartódromo Internacional de Guapimirim localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro quando serão realizadas as disputas da quarta etapa do campeonato, e que definirão os campeões da 12ª edição do certame.

As disputas acontecerão em onze categorias, e em sua maioria, as disputas pelos títulos estão em abertas em todas as categorias, apenas o indoor há definições. As atividades de pistas acontecem na parte da manhã a partir das 08:30 horas.

Os pilotos vêm realizando treinos de preparações durante os finais de semana e para a rodada definitiva da temporada 2016 nesta sexta e sábado o volume de pilotos na pista deverá ser bastante intenso.

Programação da rodada:

Na parte da manhã:

A partir das 08:30hrs serão realizados os warm-ups das categorias: Cadete, Junior Menor/Junior e F4.

Tomadas de tempos a partir das 09:30hrs

Provas:

Cadete: 1ª prova 09:45h e 2ª 11:00h

Junior Menor e Junior: 1ª prova 09:15h e 2ª 11:25h

F4: 1ª prova: 09:30h e 2ª 11:50h

Premiação – 12:30h

Parte da tarde:

A partir das 12:30hrs serão realizados os warm-ups das categorias: V4, Sprinter/Senior e F400 Graduado/Senior.

Tomadas de tempos a partir de: 13:30h

Provas:

V4: 1ª prova: 14:15h e 2ª 15:30h

Sprinter/Sênior: 1ª prova 14:40h e 2ª 15:55h

F400 Graduado e Sênior: 1ª prova: 15:05h e 2ª 16:20h

Premiação 17:30h

Categorias que formarão os grids e suas especificações:

Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduados, F400 Sênior e V4.

Especificações das categorias:

– Cadete – pilotos PMK e PCK;

– Júnior Menor – piloto PJMK;

– Júnior – piloto PJK;

– Novato – piloto PK;

– Graduado – piloto PGK;

– Sênior – pilotos PSK-A e PSK-B;

– F4 – pilotos PJMK, PJK, PK, PGK, PSK-A e PSK-B;

– F4 Light – pilotos PJMK, PJK, PK, PGK, PSK-A e PSK-B;

– F4 Super – pilotos PJMK, PJK, PK, PGK, PSK-A e PSK-B;

– F400 Graduado – pilotos PJK, PK e PGK;

– F400 Sênior – pilotos PSK-A e PSK-B;

– V4 – pilotos PK, PGK, PSK-A e PSK-B.

DO USO DO BOX E PARQUES DE MANUTENÇÃO, FECHADO E DE ABASTECIMENTO.

A entrada nessas áreas, quando autorizada, somente poderá ser feita através da zona de desaceleração, devendo o piloto levantar o braço sinalizando a sua intenção, e assegurando-se de que poderá fazê-lo sem risco para si e para os outros concorrentes.

1 – Todo o percurso compreendido entre a entrada e a saída da pista de rolamento dos boxes deverá ser percorrido obrigatoriamente em velocidade moderada, a fim de preservar a segurança de todos.

2 – Em nenhuma hipótese, a pista de rolamento dos boxes poderá ser utilizada no seu sentido contrário.

3 – Será proibido fazer funcionar o motor dentro da área do kartódromo, a não ser exclusivamente para colocar o kart em movimento, ou quando autorizado.

4 – Mecânicos, auxiliares, chefes de equipe, etc., somente poderão se fazer presentes nessas áreas usando calçado fechado e devidamente credenciado pela Organização.

5 – Nessas áreas, só podem entrar chefes de equipes, mecânicos e empurradores devidamente identificados, não podendo entrar pais de pilotos, amigos e etc…, caso isso ocorra, o piloto responsável será penalizado e/ou multado.

6 – No Parque Fechado somente o piloto poderá permanecer até a pesagem do kart. Os preparadores e mecânicos somente poderão entrar para retirar os karts quando devidamente autorizados pelos Comissários Técnicos.

Os portões do Kartódromo estarão abertos a partir da 07:00hs, com entrada grátis ao público que comparecer para assistir as corridas.

Para chegar ao Kartódromo Internacional de Guapimirim é muito fácil:

Rodovia Rio Teresópolis km 111 pista de subida, Bairro Parada Ideal, e depois é só seguir as placas.

ATENÇÃO: Na Estrada das Águas da Prefeitura, antes da Rua Beira Linha, existe uma linha de trem. Observe para ambos os lados antes de atravessar a linha do trem.

Confira a classificação do campeonato sem os descartes:

Categoria Cadete:

1º Guilherme Salles 14 10 14 Total – 38

2º Bernardo Araujo 9 14 9 Total – 32

3º Matheus Bastos 11 9 11 Total – 31

4º Gabriel Fernandes 10 8 10 Total – 28

5º Pietro Nalesso 0 11 8 Total – 19

Categoria Junior Menor:

1º João Pedro Turi 10 14 11 Total – 35

2º Roberto Faria 14 14 Total – 28

3º Enzo Giovanini 11 2 10 Total – 23

Categoria Junior:

1º Matteo Molo 14 11 13 Total – 38

2º Ubirajara Lopes 11 2 11 Total – 24

3º Breno Pinto 10 11 Total – 21

4º Caio Moura 14 Total – 14

Categoria Sprinter:

1º Yuri Orlandini 12 14 14 Total – 40

2º Antonio Mateus 7 11 9 Total – 27

3º Marçal Mello 10 8 8 Total – 26

4º Ketheryne Rodrigues 6 10 7 Total – 23

5º Nicollas Gomes 9 2 11 Total – 22

6º Juan Fernandes 5 6 10 Total – 21

7º Larissa Mazaira 8 9 2 Total – 19

8º Kenneth Rodrigues 13 2 Total – 15

9º Dorgival Junior 7 6 Total – 13

10º Olavo Saadon 2 Total – 2

Rogerio Vimieiro exc Total – 0

Categoria Sênior:

1º Jorge Araújo 14 10 12 Total – 36

2º Dorgival de Moura 14 9 Total – 23

3º Vagner Bovine 11 10 Total – 21

4º Rodney Carvalho 13 Total – 13

Categoria F4:

1º André Cupello 14 14 14 Total – 42

2º Umberto Cardoso 11 10 2 Total – 23

2º Fabricio Dazzi 10 11 Total – 21

4º Bernardo Albanesi 9 Total – 9

Categoria F4 Light

1º Marcos Pereira 13 13 8 Total – 34

2º Enzo Cottini 11 12 11 Total – 34

3º Jonatas Rezende 9 10 14 Total – 33

4º Gabriel Gonzalez 11 8 10 Total – 29

5º Thiago Fernandes 2 9 9 Total – 20

Categoria F4 Super:

1º Victor Hugo Barros 13 10 14 Total – 37

2º Otto Vannier 3 13 11 Total – 27

3º Ulisses Barros 10 9 8 Total – 27

4º Jaques Silva dsc 11 9 Total – 20

5º Samuel Viana 11 2 7 Total – 20

6º Marcos Rodrigues 2 3 10 Total – 15

Categoria F400 Graduado:

1º André Cupello 13 11 12 Total – 36

2º Bruno Machado 10 13 Total – 23

3º Mario Junior 12 3 Total – 15

4º Kenneth Rodrigues 13 Total – 13

Categoria F400 Sênior:

1º Valdir Rodriguez 9 13 14 Total – 36

2º Edivaldo Vianna 13 12 Total – 25

3º Vagner Bonvine 12 Total – 12

4º Leonardo Amaral 10 Total – 10

4º Alexandre Magno 10 Total – 10

6º Ricardo Sobral 2 Total – 2

Categoria V4:

1º Leandro da Cunha 14 13 11 Total – 38

2º Valdir Rodriguez 11 11 13 Total – 35

3º Luis Claudio Mattos 8 11 9 Total – 28

4º Marcos Coração 9 2 10 Total – 21

5º Marco Ferreira 7 9 Total – 16

6º Marcos Pereira 10 2 3 Total – 15

Categoria Leve – Indoor

1º Dorgival Junior 12 9 7 23 11 12 Total – 74

2º Leonardo Ananias 6 6 9 16 8 8 Total – 53

3º Thiago Fernandes 8 5 8 dsc 12 10 9 Total – 52

4º Gabriel Moura 9 12 11 18 Total – 50

5º Eduardo Ananias 5 7 6 14 Total – 32

6º Leandro Louzado 7 4 Total – 11

7º Leonardo Louzado dsc 8 Total – 8

Categoria Médio – Indoor

1º Vinicius Figueiredo 11 9 8 22 9 12 Total – 71

2º Roger Dupont dsc 8 9 19 9 8 8 Total – 61

3º Felipe Martins 8 7 0 14 9 7 9 Total – 54

4º Candido Luiz 11 12 11 12 7 Total – 53

5º Fernando Guimarães 9 16 Total – 25

6º André Duarte 1 Total – 1

Categoria Pesado – Indoor

1º Ylan Marcel 12 11 23 12 11 11 Total – 80

2º Darlan Souza 9 9 18 9 8 Total – 53

3º André Gennari 9 9 10 Total – 28

4º André Duarte 12 Total – 12

5º Candido Luiz 8 Total – 8

Calendário do Campeonato Serrano de Kart 2016:

4º etapa – 20 de novembro

Texto e fotos: Luiz Pinheiro

Assessoria de Comunicação – Velocidade Total

velocidadetotal@globo.com

Tels.: (24) 99267-7485 – (24) 2237-6109