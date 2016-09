La Esquina Bar apresenta Tributo à Cássia Eller com Nise Palhares

O La Esquina, conhecido como o bar más fueda da Lapa e também grande devoto do Rock and Roll, irá realizar nesta sexta-feira (9), um tributo à Cássia Eller com apresentação da ex-cantora e destaque do programa The Voice Brasil, Nise Palhares. Na performance, com um timbre bem semelhante ao de Cássia, relembra os grandes hits e melhores sucessos como Malandragem, Partido Alto e Palavras ao Vento, dentre outras.

Sobre Nise Palhares

Ela é multi-instrumentista: toca violão, baixo, bateria, cavaco e percussão. Entrou na música com 19 anos e desde então já realizou diversas parcerias com Preta Gil, Margareth Menezes, Ed Motta, Isabela Taviani, Sandra de Sá e de muitas outras estrelas.

Serviço

Nome: La Esquina Bar

Endereço: Rua Mem de Sá, 61 – Lapa.

Telefone: (21) 2509-1390 (21) 99565-8069

Número de lugares: 400 pessoas

Tributo á Cássia Eller: 09 de setembro de 2016, Horário: Da 20h às 04h

Ingressos antecipados: R$25,00 no www.sympla.com.br/laesquina/

R$30 (LISTA AMIGA ATÉ MEIA NOITE) Postar o nome no mural ou envie emailcontato@laesquina.com.br

Aceita todos os cartões de crédito

Site: http://laesquina.com.br/

Perfil: http://facebook.com/LaEsquinadaLapa