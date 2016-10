Lagoon realiza seu primeiro festival de cerveja com 20 cervejarias artesanais

Após quatro meses fechado devido aos Jogos Olímpicos, o Lagoon volta suas atividades com a primeira edição do Lagoon Beer Fest. O evento acontece entre 03 a 06 de novembro, reunindo 20 cervejarias artesanais, entre elas as cariocas: Brassaria ampolis, Mistura clássica, Hija da Punta, Malte carioca e Delirium, que chegam em peso para o festival. Os Chopes e Garrafas serão vendidas nas opções de 300 até 600 ml, com preços que vão de R$ 10,00 até R$25,00.

Além das cervejarias, serão 14 food trucks e bikes presentes para matar a fome do público: Oinc Point, Hareburge, The Pizzaiollos, Contrabando, Conemix, Taquesos, Woncackes, são alguns já confirmados. Além dos que já são fixos do Complexo Lagoon: Mosteirinho, Tort’s, Tapiocando e Espetto Carioca. Para quem curte um bom vinho, a festa conta com dois stands, o Enoeventos e Veni Vidi Vino, além de drinks, no Drink Here.

A ideia do Lagoon beer Fest é que seja um espaço para o público conversar diretamente com os cervejeiros e conhecer melhor a qualidade da produção local, que conquista um espaço cada vez maior no mercado.

Nos quatro dias também haverá os DJs Karla Gasparini, Leo Simões, Gui Andrade e o Dj Ney agitando os cervejeiros. Além da oficina de jardinagem e estação Kid’s de beleza para as crianças, também terá o espaço de relax com Quick Massage, que completam o programa. O evento é gratuito e vai das 16h às 23h, na quinta e sexta, e no sábado e no domingo das 14h às 23h.

Cervejarias participantes:

Green Lab Craft Brewery – Hip Hops (American Pale Ale) – chope 300ml R$12 e Jazzy(Ginger Ale) – chope 300ml- R$12. Garrafas de 355ml sai a R$12/de 500 ml a R$18/e 600 ml a R$20.

Brassaria Ampolis – Di Triguis /Cacildis

Mistura Clássica – Pilsen; Beatus, Amnésia, Vertigem, Matilda

Noi – Chope Bionda – Pilsen (330ml) – R$ 10,00/Chope Avena – Belgian Pale Ale (330ml) – R$ 12,00/Chope Bianca – Weiss (330ml) – R$ 12/Amara – Imperial India Pale Ale (330ml) – R$ 16

Donna – Chope Donna Amélia (Irish Red Ale) – R$12 (300ml) Chope Donna Ruth (Kölsch) – R$10 (300ml) Garrafa Donna Ruth 600ml – R$20 Garrafa Donna Amélia 500ml – R$20

Hija De Punta – Piva (czech amber lager) chope 300ml R$12 e Hija de Punta (hop lager) garrafa 600ml R$25

Labirinto – Trip (American Pale Ale) – chope de 300 ml R$12 e garrafa de 500ml – R$20

Mato Carioca – (Belgina) – Belgian Blond Ale R$12/Vale do malte – American Pale Ale R$12

W. Kattz – 7Vidas (American Rye India Pale Ale (IPA). W*Kattz Kölsch, W*Kattz EPA (English Pale Ale).

Secreta – Rótulos Weiss (R$16) e Red IPA (R$18). Chope de 300ml Weiss – R$12 e Red Ipa – R$14

Brewbus – Antuérpia Pilsen R$10; Antuérpia Weiss R$10; Antuérrpia Red Ale R$12; Tabla IPA 1; Kremlin Imperial Stout R$15; Brooklyn Lager/ Ipa R$18

Old School – Old School Pilsen R$10; Weiss R$10; Red Ale R$12; Session IPA R$12; Witbier R$12; Firewood (Wee Heavy) R$ 15

Dogma- Chope de 300ml; Garrafa de 310 ml – Hop Lover, Cafuza, Modern R$25,00

Monbar- Chope de 300ml – Pilsen R$10,00; Weiss R$12,00; IPA R$15,00.

Malte Carioca

Motim

Marmota

Kurumã

Contrabando

Imperatriz

Brewsil

Trucks:

Oinc Point

Hareburger

Benkei

The Pizzaiollos

Contrabando

Bikes

Tequesos

Woncackes

Marias Fouet

Billie Brownie

Brigadeiro chef

Conemix

Jalapeño

Empanadas

Serviço:

Lagoon Beer Fest

Data: 03 a 06 de novembro

Horário: 16h às 23h, na quinta e sexta, e no sábado e no domingo das 14h às 23h.

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1.422, Lagoa.

**Evento produzido pela pôr do sol produções responsável pelas 4 edições do Lagoa Beer Fest