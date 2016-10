Lagoon recebe nova edição da Babilônia Feira Hype este final de semana

o Lagoon volta suas atividades nesta quinta-feira, 20 de outubro. Ponto de encontro dos moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro, o complexo conhecido pela qualidade e vista exuberante da Lagoa Rodrigo de Freitas, retorna com novos projetos, eventos e atividades gastronômicas para o público carioca.

Neste final de semana o Lagoon recebe novamente a Babilônia Feira Hype, desta vez com a edição especial de lançamento da coleção Primavera Verão de 2017, nos dias 22 e 23 de outubro, das 14h às 22h. Apontado pelos admiradores do evento como cenário perfeito, o Lagoon Gourmet também poderá ser aproveitado pelos visitantes, apreciando a boa gastronomia em um dos restaurantes locais ou curtir uma bela vista e tomar um drink na Varanda San Remo.

Nas arquibancadas, a Rádio Hype promete um Sunset divertido com muita música, drinks, comidinhas e um visual deslumbrante da cidade maravilhosa. Já para as crianças, opções como recreação e oficinas de arte, estarão presentes no evento.

Serão 150 stands com marcas já conhecidas do público hype e outras estreantes, todos com várias sugestões de presentes criativos e as novidades das coleções Primavera Verão 2017. Estarão por lá, por exemplo, grifes como Bris, Doce Maria, Flora Urbana, Galaxxy, Garage Vintage, Litori, Le Fulô, Me Too, Gavia; de bijus e acessórios como Branca Acessórios, Cynthia Pamplona, Fatto a Mano, Mimppy, Ybirá Oculos, Wave Watches, e moda masculina, como Wolfield, Aktory, Nephew, Use To, Mufa; artigos e moda para crianças das marcas Das Meninas, Miluka Kids, Maria Molly, Emylis Bows, Coisas Lilu, decoração e acessórios para a casa nos estandes da Guava, O.C.A., Panno de Cozinha, Transformarte, Fotos Corriqueiras, Tozzione Essencias.

Para fechar o programa o público poderá tirar fotos divertidas com amigos e familiares tendo a vista da Lagoa como cenário no INSTAPHOTO, e levar na hora a foto impressa customizada para guardar de lembrança.

Serviço:

Babilônia Feira Hype

Dias 22 de outubro e 23 de outubro, das 14h às 22h.

Lagoon – Av. Borges de Medeiros, 1.422, Lagoa.

ENTRADA FRANCA

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

ALGUNS EXPOSITORES PARTICIPANTES:

GASTRONOMIA HYPE

FOOD TRUCKS:

Plano B (Arepas e Hamburguers)

Mate do Vovô (Comida Saudável)

The Burger Experience (Hamburguer)

Patavinas (Hamburguers)

Bebedeira Invicta (Chopp)

Crust Pizza

Vulcano (Sanduíches)

The Bus Burguers (Hamburguers)

BARRACA GOURMETS:

– Dos Hermanos (Chopp)

– Pop Up Peru (Ceviche)

– Czech It Out (Doces e Licores tchecos)

– Julia Mano (Doces)

– Defumados da Serra

– Inhoque do Didi

– Ducas (Petiscos)

– Cevadas

– Los Churritos (Churros Gourmet)

– TapBike (Tapioca Gourmet)

– Capistrano Bar (Drinks)

– Beiju Magi (Doces)

– Ciocollato (Doces)

MODA HYPE:

– Bris (Moda Feminina)

– Cê Bunito (Moda Unissex)

– Gávia (Moda Feminina)

– Espetaculosa (Moda Feminina)

– Lê Fulô (Moda Feminina)

– Aktory (Moda Masculina)

– Garage (Moda Feminina)

– Me too (Moda Feminina)

– Atelier Tenho Q Ter (Moda Feminina)

– Arte Rio (Moda Feminina)

– Doce Maria (Moda Feminina)

– Junior Costa (Moda Feminina)

– Dorkas (T-shirts)

– Antonieta (Moda Feminina)

– Lua Rosa (Moda Praia)

– M5 Fitness (Moda Fitness)

– Fits You (Moda Fitness)

– Galaxxy (T-shirts)

– Pignon Noir (T-shirts)

– Nelma Tear (Chachecol)

– Fatto A Mano (Bolsas)

– Urban (Mochila)

– Lapa Shoes (Sapatos)

– Marias Avarcas (Sandálias)

– Lus HandeMade (Bolsa)

– Aleny (Acessórios Beachwear)

– Mar de Lotus (Moda Praia)

– Neguin (t-shirt)

– Das meninas (Infantil)

– Coisas de Lilu (Laços // Infantil)

– Srta Ray (Moda Feminina)

– Bebe Au Lait (Moda Infantil)

– WeeBoo (Moda Infantil)

– Emily Bows (Moda Infantil)

– Miluka Kids (Moda Infantil)

– Mio Mundo (Moda Infantil)

– Maria Molly (Moda Infantil)

DECORAÇÃO e CASA HYPE:

– Oca Design

– Fotos Corriqueiras

– Arte 8

– Transformarte

– Panno de Cozinha

– Árvore Vermelha

– Guava

– Pozzione

– Escriba

– Maristela Simões

– Petit Pois

– Nephew (MG // Moda Unissex)

– Salve Regina (GO // Moda Feminina)

– Mariá Mochila (PE // Mochilas)

ACESSÓRIOS HYPE:

– Bluck

– Ybirá (Óculos)

– Wave Watches (Relógios)

– Magriporã (Biju)

– Pokan Joias (Pratas)

– Nosso Atelier (Biju)

– Branca Acessóris (Biju)

– Cyntia Pamplona (Biju)

– Be Block (Biju)

– Aurea Rosa (Biju)

– Mimppy (Biju)

– MR Biju

– Aria (Biju)

– Etecetera Carioca (Biju)

– Tereza Pavarini (Pratas)

– Carla Barbosa (Pratas)

– Liv (Pratas)

– Ph Bijoux

– Riow Bijoux