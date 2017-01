Lilian apresenta o show ”Motivo” no Teatro Municipal Serrador.

No dia 02 de fevereiro o Teatro Municipal Serrador, histórico espaço cultural carioca, recebe a cantora e compositora Lilian com o show do seu álbum “Motivo”. No repertório além de interpretar canções próprias como “Égide”, “Viajante” e “Prece”, ela apresenta também músicas de compositores como Djavan, Caetano Veloso, Paulinho Moska, Lenine e David Alfredo .

Os músicos Marco Vasconcellos (violão), André Siqueira (percussão) e Eduardo Farias (piano) lhe acompanham no espetáculo.

Nesta apresentação, Lilian receberá a cantora e atriz Jéssica Ellen para uma participação especial, as duas que se conheceram em 2015 na oficina de interpretação para o canto da professora Monique Aragão se encontram pela primeira vez no palco.

Lilian que recentemente fez shows em Santa Catarina e São Paulo, passará ainda neste início de ano por Recife.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro de terça a sexta das 15hs às 20hs e através do site www.ticketmais.com.br

LILIAN é catarinense, radicada no Rio de Janeiro desde 2011, onde tem se apresentado em teatros e projetos culturais. A cantora e compositora lançou seu primeiro disco “Motivo” com participação de Milton Guedes e produção de André Vasconcellos, em 2015 em todas as plataformas de streaming. O Álbum foi premiado na categoria ‘Melhor Arranjador’ (André Vasconcellos) no Prêmio Profissionais da Música, em Brasília.

Em 2016, Lilian integrou o Time Claudia no The Voice Brasil, no programa exibido pela rede Globo ela conquistou os jurados com sua voz e espontaneidade.

Muita ativa nas redes sociais, a cantora conta com milhares de seguidores. Seus vídeos somam mais de dois milhões de visualizações na internet, aonde vem conquistando números expressivos e trazendo novos admiradores a cada dia.

SERVIÇO

O que: LILIAN no Teatro Municipal Serrador

Quando: 02 de fevereiro – 19h30

Endereço: Rua Senador Dantas, 13 – Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).

Pontos de Venda Bilheteria do Teatro.

Vendas Online: www.ticketmais.com.br

Mais Informações: www.LilianOficial.com.br