Lucy Alves arrasa no tapete vermelho do Grammy Latino

Concorrendo na mesma categoria de Alceu Valença e Elba Ramalho, Lucy Alves caprichou no visual de gala para brilhar no tapete vermelho na grande festa do Grammy Latino, que acontece logo mais, em Las Vegas (dia 17).

O look da premiação é da coleção de verão 2017 da Grife Martu, assinado pela estilista carioca Marta Macedo ,criadora da marca. O vestido tem cinco metros de tecido bordado à mão e levou 32 dias para ser feito. O efeito furta cor e a modelagem deixam o vestido moderno e descolado.

Completam a produção os sapatos da marca mineira Luiza Barcelos e as joias são de ouro amarelo com diamantes, assinadas pela Desing, da joalheria Kylat.

Quem assinou o look de gala de Lucy Alves, que volta de Vegas direto para o estúdio de gravação, para prepara disco novo (Warner Music) foi consultora de moda e atriz Karen Brusttolin, da Close In Closet, consultora também do programa “É de casa”.

