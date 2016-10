Luna, Vingadores, Peppa e mais personagens vão animar a criançada no Mackenzie

Ricardo Albuquerque

Ter a chance de ver seus ídolos de perto no domingo, 23 de outubro, no SportClub Mackenzie (MÉIER), a partir das 18:30h. Essa vai ser a grande alegria da criançada durante o ‘SHOW De PERSONAGENS cover’, quando a Luna, Os Minions, Alvin e os esquilos, além de Thor, Homem de Ferro, Capitão América e a Princesinha Sofia vão brincar e divertir o público num espetáculo com muita ação, música e aventura. Segundo o presidente Marcelo Oliveira o clube do Méier quer atender a todos

– Para as crianças tudo! O Mackenzie existe em função delas e vê-las sorrir é incrível, por isso oferecemos cultura, esporte, diversão e lazer – afirma o “Conde”.

SERVIÇO

SHOW de PERSONAGENS INFANTIS – Domingo, 23/10 a partir das 18:30h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso Até 22/10, R$ 10,00, adulto comprando um ingresso ganhar um para criança