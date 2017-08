Lupolomaníacos comemoram IPA DAY na cidade

O número de apaixonados pela alta lupulagem da IPA tem crescido cada vez mais. Com estilo único, bem encorpada e aroma fresco e definido, a India Pale Ale ganhou o coração dos americanos – que adotaram a bebida como um produto local, devido à grande produção artesanal que o país possuí. Já o Brasil não fica para trás, além da produção de bons rótulos do estilo, o consumo vem crescendo a cada dia por aqui. Por isso, há alguns anos o carioca incorporou a data ao calendário de comemorações e, em 2017, o IPA DAY será celebrado com muitos brindes deliciosamente amargos em diversos templos cervejeiros do Rio mais uma vez.

Segundo o Beer Sommelier Gustavo Renha, da Beer Break, o lúpulo agrega muitas qualidades na cerveja, desde novos sabores e aromas até a formação de uma boa espuma. As IPA’s são grandes representantes disso, cervejas que mostram que o amargor é bem-vindo, e na maioria das vezes, viciante.

A casa cervejeira em Copacabana Pub Escondido, CA, comemora o IPA DAY na terceira terça-feira do mês, 15 de agosto, e conta com 22 torneiras com IPA e suas variações como Imperial IPA, Black IPA, New England IPA e Red IPA. A casa também presenteia seus clientes com brindes das cervejarias participantes do evento, sorteio de copos da Bodebrown, growler da Hocus Pocus e camisa do Botto, além de um hambúrguer especial: Brisket Burger (angus prime mix de costela e bacon, queijo da casa, brisket de angus – R$40,00).

Na mesma data a growler station, em Ipanema, PlayGrowler, pluga quatro belas IPA’s em suas torneiras: a 4:20, uma New England IPA da carioca Old School, a Dom Napoleão, uma Imperial IPA com Beterraba da Dom Haus de Santa Catarina, a Hop Dust, uma New England IPA com lupulina da Three Monkeys do Rio e a American IPA da mineira Antuérpia, Tabla. Além de experimentar os rótulos, o cliente pode levar os chopes para casa.

Também no dia 15 deste mês, o Boteco Carioquinha, na Lapa, traz o verde do lúpulo para a decoração e para a comida: a o ambiente ganha tons da cor; para comer, três mini hambúrgueres com queijo, servidos em um pão verde, sendo um bovino, um suíno e um com blend com linguiça, acompanhados dos molhos mostarda da casa, barbecue picante, e pesto de manjericão. Barris de chope de algumas das melhores cervejarias do Brasil serão plugados nas seis torneiras da casa, entre as sugestões Motin 18 do forte, Tupiniquim, Blumenau e Schorstein.

No centro, as duas lojas Beer Underground plugam chopes IPA’s incríveis: na Lapa e no Edifício Central o lançamento lupulado da Overhop ganha as torneiras e somente no Edifício Central a Hop Dust, da Three Monkeys, também. Para os que querem levar, desconto de 15% em todas as IPA’s engarrafadas da loja como a Boi Sem Coração, Thirsty Hawks Farm Brewery, (de R$ 32,99 por R$ 28,04), a All in IPA, da Farra, (de R$ 30,99 por R$ 26,34) e a American IPA Surreal Off Screen (de R$ 30,99 por R$ 26,34). O desconto é valido somente no dia 15.

Também no Centro, o Empório Colonial, que ganhou o prêmio da revista Prazeres da Mesa como uma das melhores cartas cervejeiras do Brasil criada pelo Beer Sommelier Gil Lebre, oferece 10% de desconto em todas as IPAs e suas variações no dia 15 de agosto. Alguns rótulos disponíveis são a Hocus Pocus Interstellar, Oceânica Born 2 Rock, 2Cabeças Hi5 Black IPA, Brooklyn East IPA e Dead Dog American IPA.

A Birreria Escondido, CA, em Botafogo, comemora a data no dia 17, quinta-feira, e recebe o público apaixonado pelo lúpulo com 14 torneiras dedicadas ao estilo e sorteios de copo, camisetas e growler. Para harmonizar, não deixe de experimentar as deliciosas pizzas da casa.

Já no Casarão 1903, em Botafogo, o estilo India Pale Ale será celebrado a semana toda no IPA Week , que acontece de 14 a 21 de agosto. Durante esses dias os clientes podem experimentar o prato criado especialmente para a data: o In the End (360 gramas de um blend de carnes bovinas e suínas empanada, servido com molho sugo de cerveja IPA, queijo cheddar maçaricado com uma tortilha espanhola). Para beber, a casa também conta com belos rótulos escolhidos por Fabiano Velho.

E não é só bar que aderiu as IPA’s. A Barber House – barbearia localizada em Copacabana, Freguesia e Norte Shopping, resolveu presentear seus clientes como uma promoção dedicada a data: quem adquirir qualquer serviço da loja, ganha um chope Therezópolis Jade Ipa.

Serviço

Pub Escondido, CA.

Rua Aires Saldanha 98- Copacabana | Tel: 2522-9800

www.facebook.com/pubescondidoca/

PlayGrowler

Rua Teixeira de Melo, nº 47 – Ipanema | Tel: 3449-8015

www.facebook.com/PlayGrowler/

Boteco Carioquinha

Av. Gomes Freire, n 822 – Lapa |Tel: 2252-3025

www.facebook.com/BotecoCarioquinha/

Birreria Escondido, CA

Rua Voluntários da Pátria, nº 53 – Botafogo | Tel: 3489-9989

www.facebook.com/BirreriaEscondidoCA

Beer Underground

Avenida Rio Branco nº 156 – Subsolo Ed. Avenida Central, loja 101 – Centro | 2533-3861

Avenida Henrique Valadares, nº17 – Lapa | 2224-4410

Horário de funcionamento: Seg a sex, de 9h às 19h e Sab, de 9h às 13h

www.facebook.com/beerundergroundcenter

Empório Colonial

Avenida Erasmo Braga, nº 278 – lojas C e D – Centro | Tel: 3178-4094

www.facebook.com/emporiocolonial/

Casarão 1903

Endereço: Rua Marquês de Olinda, nº 94 – Botafogo | Tel: 2551-9749

www.facebook.com/casarao1903

Beer Break | Gustavo Renha

contato@gustavorenha.com.br

Celular: 98170-9071

Barber House

Endereços: Estrada dos três rios, 1.097, loja B, Freguesia |Tel: 3437-8420

Rua Barata Ribeiro, 194, Loja E – Copacabana | Tel: 3344-3500

Av Dom Hélder Câmara, 5474 – 1º piso – Lojas 1115 e 1116 – Norte Shopping |Tel: 3556-7631

www.facebook.com/BarberHouseRJ/