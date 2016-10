Mackenzie apresenta Banda V-TRIX na festa Naftalina em véspera de feriado

Ricardo Albuquerque

Esta terça no Sport Club Mackenzie (3546-6068) vai ser com festa e muitos prêmios. Neste dia 11 de outubro a Festa Naftalina terá show da banda V-TRIX, distribuição de brindes e DJ´s agitando a noite, com promoção para leitores de O POVO.

Com uma apresentação com sucessos da Disco dos anos 70, Legião, Michael Jackson, Beyoncé, Cazuza, Anitta e mais a banda V-TRIX faz um show com os músicos virando personagens que passeiam pelo pop, rock, dance, axé, até o sertanejo universitário

– É um verdadeiro show! Eles não só tocam as músicas, mas, brincam e divertem o público com figurinos super legais. – comenta o DJ Dudu Borges que vai comandar os intervalos junto com o DJ Cidinho.

SERVIÇO

Banda V-TRIX na Festa Naftalina Transamérica FM– terça 11/10, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingressos a partir de R$15,00