Mackenzie apresenta NOITE de HALLOWEEN anos 70,80 e 90

Ricardo Albuquerque

O Méier vai ser invadido por zumbis, monstros, mas também por vampirinhas e bruxinhas, no Happy Halloween do Mackenzie (Dias da Cruz, 561 Méier), sábado, 22 de outubro, 21h.

Com decoração temática, lembrando um cemitério, show de luzes, potente som e show especial da Banda Plano R, caracterizada, o encontro de Flash Back tem movimentado a Zona Norte

– imagine o salão esfumaçado com uma decoração especialmente horrível, um clima sinistro, com muitos sons disco e sucessos dos Bee Gees, Legião, Paralamas, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber e mais. Vai ser diversão de matar – brinca o DJ Sergio França.

Flash Back de HALLOWEEN– 22/10, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso: R$15,00