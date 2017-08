Mackenzie apresenta sexta especial com Cantor Jean Jade

Ele promete relembrar grandes sucessos de Flash Back dia 28 de julho, no Sport Club Mackenzie. O cantor e guitarrista Jean Jade será a atração da Sexta Super no Clube do Méier apresentando canções de Lulu Santos, A-HA, J Quest, Dire Straits, Legião e outros. Com artistas de estilos variados as sextas no Mackenzie tem feito o público cantar e dançar a noite toda e sempre com promoção para leitores de O POVO.

– Graças a versatilidade e variedade temos alcançado um bom público que estava carente de boa música e diversão com segurança pelo Méier. Felizmente sócios e convidados dizem que hoje o Mackenzie é a primeira opção deles – lembra o Presidente do Mackenzie, Marcelo Oliveira.

E mandando no ritmo da pista o DJ Marback Júnior vai agitar com Charm, Disco, Pop e Funk.

OS CINCO PRIMEIROS COM ESTA PUBLICAÇÃO GANHAM PAR DE INGRESSOS

SERVIÇO

SUPER SEXTA, 28/07 a partir das 21h, com JEAN JADE – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Whatsapp 96839-4639 – Ingressos a partir de R$10,00