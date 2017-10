Mackenzie promove nova edição do MEGA FLASH BACK sábado

Voltar no tempo é o que se ouve em muitas festas, mas no caso do MEGA FLASHBACK, sábado, 07 de outubro, sempre tem um algo a mais. Com público fiel os DJ´s Cidinho e Dudu Borges do Programa Naftalina, Transamérica FM e Sergio França relembram sucessos de Eraser, RPM, Barry White, Legião, A-Ha, Madonna, Paralamas e muito mais. Quem chega afirma realmente voltar ao passado e se encanta com o show de lasers, som digital e qualidade do evento.

– Eu voltei à minha adolescência com estas músicas que marcaram nossas vidas, graças a qualidade excepcional da festa está sendo muito bom recordar e viver estes momentos. É a primeira vez que venho e gostei tanto que trarei de novo minha esposa e amigos – afirmou Claudio Oliveira, segurança patrimonial.

MEGA FlashBack – Sábado – 07 de outubro, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 – Ingressos a partir de R$ 15,00