Mackenzie recebe Feira de Noivas e debutantes com novidades e entrada franca

Ricardo Albuquerque

Um final de semana perfeito para quem quer resolver toda sua celebração em apenas um lugar. Com vários produtos e serviços para noivas e debutantes, O Sport Club Mackenzie vai sediar a feira “OPERAÇÃO CASAMENTO, EU APOIO!” no sábado 03 e domingo 04 de dezembro, das 14h às 21h, com estandes de vestidos, operadoras de turismo, maquiagem, foto e filmagem, casas de festas, doces, flores e muito mais.

– Também teremos mini palestras, mini cursos e sorteios de brindes – adianta a organizadora Mônica Figueira

Distribuídos pelo clube empresas e profissionais prometem descontos e promoções no evento que volta ao clube do Méier depois de grande sucesso. Para o Presidente Marcelo Oliveira, a variedade de atividades que têm acontecido no Mackenzie reforça a nova fase da associação. “Este é mais um evento diferenciado e de serviços não só aos nossos sócios, mas aos moradores do Grande Méier. Esse é o Mackenzie: vivo e mais forte – enfatizou o conhecido “Conde”.

“OPERAÇÃO CASAMENTO, EU APOIO!”

Sábado e domingo – 03 e 04 de dezembro

Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269 0082 – Entrada Franca