Maior escola itinerante do país oferece curso de martelinho de ouro no Rio de Janeiro

Para enfrentar a crise vivida pelo país, que tal ter uma renda extra ou abrir um negócio próprio? É isto que propõe o Instituto Doctor Car, especializado na formação de profissionais em “martelinho de ouro”. Os rendimentos podem chegar a R$ 14 mil mensais com cinco reparos por dia. A oportunidade estará disponível para os moradores do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16), quando o Instituto Doctor Car realiza curso prático no Salão Novos Ventos (rua Orestes Barbosa, 229 – Iate Clube Jardim Guanabara), na Ilha do Governador.

O ensino da arte da recuperação automotiva sem pintura, por meio da técnica direcionada para amassados de baixa complexidade, é ministrado pelos professores Luciano dos Anjos e Jocelito De Bem Kaercher, ambos com mais de 20 anos de experiência no setor automotivo e proprietários do Instituto Doctor Car. “A profissão de martelinho de ouro é a mais bem paga do país no segmento automotivo”, afirma Luciano dos Anjos. Isso porque, segundo ele, o profissional vende somente a sua mão de obra, sem precisar comprar material, adquirir ou alugar um ponto comercial. “Por isso é tão lucrativo. É um trabalho artesanal”, destaca, informando que é possível faturar até R$ 1 mil ao dia.

“Este curso pode mudar a vida das pessoas. A maneira mais fácil de combater a crise é inovando, buscando novas alternativas. Para obter um resultado diferente, é preciso fazer algo novo”, argumenta Jocelito Kaercher.

Com carga horária de 30 horas, o curso tem 90% de aulas práticas. Não é preciso ter experiência anterior. Os alunos do curso recebem um kit da Doctor Car com apostila contendo a teoria do trabalho e recebem luvas, protetores auriculares, caderno, caneta e camiseta personalizada.

Inscrições e outras informações pelo site www.doctorcar.org ou pelo telefone (55) 3333-7731.

SERVIÇO:

Instituto Doctor Car promove curso de martelinho de ouro

Onde: Salão Novos Ventos (rua Orestes Barbosa, 229 – Iate Clube Jardim Guanabara), na Ilha do Governador

Quando: sexta (14 de outubro), sábado (15 de outubro) e domingo (16 de outubro).

