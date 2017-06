​Esporte, aventura e muito contato com a natureza foram os destaques na etapa de corridas de montanhas da cidade

Mangaratiba vista pelo ângulo dos corredores de aventura. Foi essa perspectiva que tiveram os 200 atletas que participaram da etapa Mangaratiba do Mountain Trail Brasil, uma prova de corridas em montanhas, trilhas radicais e muito contato com a natureza. A corrida, que aconteceu neste sábado (3), é fruto da parceria entre a Secretaria de Turismo, Cultura, Eventos, Esporte e Lazer da Prefeitura de Mangaratiba e a organização do evento.

Para o secretário da pasta Marcos Alexandre Tavares, o objetivo da secretaria foi alcançado. “Conseguimos nosso objetivo, que era trazer para a cidade um evento de alto nível e que influenciasse diretamente na economia local. Um hotel e quatro pousadas da cidade tiveram suas vagas esgotadas com os atletas, seus familiares e amigos. Os restaurantes e bares venderam muito no fim de semana do evento. Vamos investir muito no Ecoturismo, turismo histórico e turismo de aventura”, destacou.

O Mountain Trail Brasil é um dos eventos mais conceituados da modalidade e aconteceu pela primeira vez em Mangaratiba. O evento começou na verdade um dia antes da largada da prova. Na sexta-feira (2), os inscritos participaram de um congresso técnico, na Reserva Ecológica do Sahy, onde puderam conhecer a história da cidade, curiosidades e detalhes de todo o percurso. No sábado (3), os participantes começaram a chegar às 7 horas da manhã, no Centro de Mangaratiba, onde uma estrutura foi montada para recebê-los. Eles puderam retirar seus kits com camisa, número de peito e chip, e se prepararem para o início da prova. O vice-prefeito Renildo Brandão foi quem deu a largada para a prova. Foram três percursos: 7 km (curto), 17 km (intermediário) e 22 km (longo). Os atletas suaram a camisa em trechos íngremes, mas com uma paisagem de tirar o fôlego.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados e ainda teremos muito mais novidades pela frente. Precisamos trazer eventos que façam a economia da cidade girar, melhorando a empregabilidade na cidade. Nossa vocação natural é o turismo e não podemos deixar isso de lado”, concluiu Brandão.

A organização também arrecadou cerca de 200 quilos de alimentos não perecíveis, que foram doados à secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Mangaratiba. O evento também contou com o apoio das secretarias de Saúde e Defesa Civil, Segurança, Trânsito e Ordem Pública, Comunicação e Governo.

TEXTO: CLAUD BERNARD

FOTOS: BARBARA COSTA