Marcello Denver estreia Sabadão Sertanejo do Mackenzie

Ele é um Pernambucano ‘carioca’ que está fazendo sucesso pelo Brasil e promete abalar as estruturas do Mackenzie, sábado, 25 de março, no ‘Sabadão Sertanejo’.

Promovendo a nova festa o clube do Méier irá apresentar em sua programação sempre um novo talento do Sertanejo Universitário. Assim, com a música ‘A fila tá andando’ estourada pelo Brasil, Marcello Denver está lançando Ep com o hit e mais ‘Elas ficam loucas’, ‘Se eu não suportar’, ‘Juras e Promessas’, e vai mostrar seu talento que tem influências de Chitãozinho e Xororó a Lulu Santos, prometendo colocar o público para dançar o tempo todo.

– É uma oportunidade incrível tocar no melhor clube da Zona Norte. Vamos apresentar minhas canções e sucessos de Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Matheus e Kauan, Wesley Safadão entre outros. Eu e minha banda vamos abalar as estruturas do Mackenzie!

SERVIÇO

Sabadão Sertanejo’– sábado, 25 de marçp, a partir das 20h- SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068

Ingresso: Damas R$10,00 E Cavalheiros a R$15,00