Roda de Samba “Menina Moleca” balança o Méier

No Domingo, 06 de agosto, acontece a Roda de Samba “Menina Moleca”, com o grupo “Alvorada Samba Clube” no Sport Club Mackenzie, Méier, num encontro que vai apresentar novos talentos como Raphaela Mendes e Kauã (Mascote do Surdo-foto), a partir das 15h. Com o objetivo também de incentivar o samba na região o produtor Paulo Roberto Kama pretende criar um novo espaço para o ritmo no clube do Méier

– Precisamos revitalizar a região e nosso clube, promovendo o único ritmo genuinamente nacional. Terão bambas tocando e novos talentos, numa união que dá frescor ao samba e mantém viva a música para a nova geração – explica

SERVIÇO

Roda de Samba “Menina Moleca” – domingo, 06/08, a partir das 15h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546-6068 – Entrada Franca até 17h. Ingresso: R$ 10,00