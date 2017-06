Metrópole invade House of Food na próxima terça-feira

Os fãs de hambúrgueres têm mais um belo motivo para conhecer a Void nessa terça-feira, dia 30. É que o Metrópole, bar cervejeiro do Humaitá, invade a cozinha comunitária House of Food, no Baixo Botafogo, e leva dois dos seus deliciosos hambúrgueres para a Void. O Shitake (180g de Carne, shitake salteado no alho, cebola e pimentão com redução de shoyo e açúcar mascavo, queijo gouda, agrião e aioli de alho – R$28,00) e o Gorgonzola (240g de carne, molho cremoso de gorgonzola, rúcula no azeite de oliva e cebolas caramelizadas – R$ 28,00).

Serviço

Metrópole invade Void + House of Food

Rua Voluntários da Pátria, 31 – Botafogo