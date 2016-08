Mixturadaboa

Recentemente inaugurado em Botafogo, o Alice Bar apresenta no rooftop da casa, o show da cantora Magali (integrante do bloco Empolga as 9) junto com os músicos Mafram do Maracanã e Felipe Chernicharo, além da participação da DJ e atriz Talita Castro. Na festa vai rolar uma mistura boa de samba, rock, chorinho e MPB e ainda um bazar com marcas de roupas e acessórios no segundo andar. A vip list é da promoter e atriz Andréa Mattar.

Serviço:

Onde: Alice Bar

Artistas: Magali, Mafram do Maracanã, Felipe Chernicharo e Dj Talita Castro

Capacidade de público: 80 lugares

Classificação etária: 18 anos

Entrada Franca

Endereço: Rua: Sorocaba, 594 – Botafogo

Telefones: 21 30796484

Dia e hora do show: 11-08-2016 às 20h30

Abertura do Alice Bar: 18h

Cartões de crédito: Mastercard e Visa (exceto elo)

Cartões de débito: todos

Wi-fi gratuito

https://www.facebook.com/alicebar.botafogo/

Sobre o Alice Bar

Com um pouco mais de um mês de abertura, o Alice Bar, inspirado na obra de Lewis Carroll ‘’Alice no País das Maravilhas’’, já mostra a sua personalidade. A cada madrugada, cariocas enchem o espaço no trecho da Rua Sorocaba, 594, em Botafogo, espalhando a rapaziada até os bares ao redor em busca de opções gastronômicas e etílicas diferenciadas. No período dos Jogos Olímpicos, o bar inaugura oficialmente o seu terceiro andar ao ar livre com paredes grafitadas por Rafaela Mon e vista para o Cristo. O novo espaço será aberto ao público em geral com uma programação para eventos alternativos ou festas fechadas.