Moradores do Morro da Providência lançam projeto para unificar projetos sociais com cortejo cultural, por ladeiras e vielas, na nova fase do Projeto Entre o Céu e a Favela,que unificará as ações já existentes. A iniciativa idealizada por Cintia Sant’Anna e Monica Saturnino, conta com o patrocínio da Light e da Secretaria de Estado de Cultura, através do Edital Favela Criativa e visa mostrar ao morro as ações que desenvolvem.

A concentração será na Epicentral, (Ladeira do Farias 88, às 16h) seguindo até a Ladeira do Barroso, em direção a Praça Américo Brum, dando a volta no teleférico e descendo a Ladeira do Farias novamente, chegando na Quadra da Brinks (em frente ao Epicentral, na Ladeira do Farias).

– Lá, soltaremos balões brancos, que vamos sugerir aos moradores que também o façam. Será um cortejo com os grupos culturais e sociais do morro e vamos convidar os moradores em geral, porque a ideia é um intervenção cultural a favor da paz. O importante é unir os projetos, e deixar claro nossa dificuldade de fazer cultura na favela onde moramos, já que estamos em um momento muito delicado – analisa Cintia.

Também no sábado será lançado o website, www.entreoceueafavela.com.br. que divulgará e apoiará projetos de arte, cultura e desenvolvimento social realizados nos morros da Providência e do Pinto. “O portal também vai incentivar a criação de novos projetos e vamos oferecer suporte burocrático aos empreendedores culturais locais” explica Cintia

SERVIÇO

Lançamento do Portal Entre o Céu e a Favela e do seu website www.entreoceueafavela.com.br.

28 de janeiro de 2016, às 16h. Concentração na Epicentral, (Ladeira do Farias 88, às 16h.