Mostra reúne tendências para casamentos e festas Evento acontece em Rio das Ostras nos dias 26 e 27 de novembro

Quem está prestes a se casar ou fazer uma festa precisa definir vários detalhes. Buffet, decoração, foto, vídeo, convites, músicos.

Em Rio das Ostras, nos dias 26 e 27 de novembro vai acontecer o 3º Salão Simplesmente Noivas – Casamentos & Festas, que reunirá num mesmo lugar serviços e produtos ligados à celebração e confraternização de casamentos, aniversários e eventos corporativos.

Os melhores profissionais da região terão um encontro marcado com quem está em fase de planejamento do evento, na Casa do Lago, em Costazul, para oferecer uma enorme variedade de serviços, do local aos docinhos; do vestido às bebidas. O salão acontece das 14h às 20h com estacionamento e entrada gratuitos.

O objetivo do Simplesmente Noivas é criar um ambiente favorável para a realização de bons negócios. Para o expositor é a chance de vender para um mercado que movimenta bilhões anualmente, e para noivos, noivas e aniversariantes é a oportunidade de planejar o evento dos seus sonhos. “O ambiente é favorável para estreitar relações com outras empresas e conhecer fornecedores que podem ser futuros parceiros de negócios”, disse Valéria Pinheiro, assessora de imprensa.

Uma grande diversidade de fornecedores ocupará cerca de 7.000m² da Casa do Lago, um lindo lugar para realização de eventos. Este ano, a Salão vem com mais surpresas agradáveis, uma agenda de atrações com desfile, degustações, apresentações de música e dança e sorteios. A organização teve cuidado especial para agradar também o público masculino. “Normalmente o público masculino tem pouco interesse por esse tipo de evento, e foi pensando nisso que teremos a mostra de carros antigos, DJs e iluminação para a pista de dança ficar super animada e um open bar diferente. Assim ampliamos o mercado e atraímos maior público”, contou uma das organizadoras Paula Meireles.

Ação Social – A entrada é franca, mas quem quiser aderir à ação social do evento, será muito bem-vindo. A organização do Simplesmente Noiva estará recolhendo alguns produtos – leite, chá, adoçante, açúcar cristal, suco e biscoito cream cracker – que serão encaminhados para a Casa do Velhinhos de Casimiro de Abreu.

A instituição abriga 54 idosos de todas as cidades da região e está passando por problemas financeiros. A direção da instituição solicitou os itens que têm mais carência.

Serviço:

3º Salão Simplesmente Noivas – Casamentos & Festas

26 e 27 de novembro – das 14h às 20h

Casa do Lago Eventos (Rua Beija-flor, nº 1 – Costazul – Rio das Ostras/RJ)

Entrada franca e estacionamento gratuito

simplesmentenoivas2016.blogspot.com.br

Face: eventosimplesmentenoivas