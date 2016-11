MR. CATRA FAZ SHOW DE ANIVERSÁRIO NA TRADIÇÃO

O funkeiro convida o grupo Pixote para fazer a festa na Zona Oeste

Nesta quinta, dia 10 de novembro, a Tradição Show (Estrada Intendente Magalhães, 160 – Vila Valqueire) vai comemorar o aniversário do funkeiro mais popular de todos: Mr. Catra. A festa, que tem início às 23h, ainda conta com o show do grupo Pixote e vários convidados.

Mr. Catra, que começou sua carreira na década de 80 como guitarrista de uma banda de rock, ganhou influência no cenário do funk no anos 2000, quando lançou a música “Adultério”, que ganhou todas as rádios do Brasil.

Catra, que chegou aos 47 anos nesse último sábado, dia 5 de novembro, escolheu a Tradição por ser uma das casas de shows mais populares do Rio e que reúne público de todos os lugares.

“Eu não ligo para aniversários, gosto de viver. Comemorar e reunir amigos é muito bom, cantando, que é uma das coisas que mais gosto, ainda mais”, fala sobre a data festiva.

No repertório da festa, além de “Adultério”, os sucessos “Quero te provar”, “Uh, papai chegou!”, “Vem todo mundo”,“Tá que tá”, “Ô simpático”, “Soltinha” e “Tá tudo bom, tá tudo bem”, sua atual canção de trabalho.

Já o grupo Pixote, um dos convidados a dividir a noite com o rei do pancadão, apresenta o show do DVD “20 Anos Sem Moderação”.

Formado por Dodô (vocal), Thiaguinho (teclados), Mineirinho (violão), Tiola Chocolate (tantan); e Du (pandeiro), o quinteto apresenta o novo sucesso “Proibido é mais gostoso”, além das conhecidas “Insegurança”, “Já é madrugada”, “Mande um sinal”, “Idem” e “É de arrepiar”.

O aniversário é do Catra, mas quem ganha o presente é o público: serão dois shows completos para ninguém colocar defeito!

Nos intervalos, quem garante a animação tocando todos os ritmos e o DJ Júnior.

Os ingressos são unissex e custam R$ 10 (pista), R$ 20 (jirau) e R$ 30 (premium). As vendas antecipadas acontecem nas bilheterias da Tradição e quem não quiser sair de casa para comprar, pode adquirir através do site www.guicheweb.com.br. Outras informações pelo telefone (21) 2143-0902 ou em www.tradicaoshow.com.br. A classificação é 18 anos.

SERVIÇO

ANIVERSÁRIO DO MR. CATRA

MR. CATRA E GRUPO PIXOTE

Data: 10 de novembro (quinta-feira)

Local: Tradição Show (Estrada Intendente Magalhães, 160 – Vila Valqueire)

Horário: 23h

Ingressos:

Unissex

Antecipados na bilheteria da Tradição

Vendas online através do site www.guicheweb.com.br

R$ 10 (pista), R$ 20 (jirau) e R$ 30 (premium)

Informações: (21) 2143-0902 ou www.tradicaoshow.com.br

Classificação 18 anos

O funkeiro convida o grupo Pixote para fazer a festa na Zona Oeste

Nesta quinta, dia 10 de novembro, a Tradição Show (Estrada Intendente Magalhães, 160 – Vila Valqueire) vai comemorar o aniversário do funkeiro mais popular de todos: Mr. Catra. A festa, que tem início às 23h, ainda conta com o show do grupo Pixote e vários convidados.

Mr. Catra, que começou sua carreira na década de 80 como guitarrista de uma banda de rock, ganhou influência no cenário do funk no anos 2000, quando lançou a música “Adultério”, que ganhou todas as rádios do Brasil.

Catra, que chegou aos 47 anos nesse último sábado, dia 5 de novembro, escolheu a Tradição por ser uma das casas de shows mais populares do Rio e que reúne público de todos os lugares.

“Eu não ligo para aniversários, gosto de viver. Comemorar e reunir amigos é muito bom, cantando, que é uma das coisas que mais gosto, ainda mais”, fala sobre a data festiva.

No repertório da festa, além de “Adultério”, os sucessos “Quero te provar”, “Uh, papai chegou!”, “Vem todo mundo”,“Tá que tá”, “Ô simpático”, “Soltinha” e “Tá tudo bom, tá tudo bem”, sua atual canção de trabalho.

Já o grupo Pixote, um dos convidados a dividir a noite com o rei do pancadão, apresenta o show do DVD “20 Anos Sem Moderação”.

Formado por Dodô (vocal), Thiaguinho (teclados), Mineirinho (violão), Tiola Chocolate (tantan); e Du (pandeiro), o quinteto apresenta o novo sucesso “Proibido é mais gostoso”, além das conhecidas “Insegurança”, “Já é madrugada”, “Mande um sinal”, “Idem” e “É de arrepiar”.

O aniversário é do Catra, mas quem ganha o presente é o público: serão dois shows completos para ninguém colocar defeito!

Nos intervalos, quem garante a animação tocando todos os ritmos e o DJ Júnior.

Os ingressos são unissex e custam R$ 10 (pista), R$ 20 (jirau) e R$ 30 (premium). As vendas antecipadas acontecem nas bilheterias da Tradição e quem não quiser sair de casa para comprar, pode adquirir através do site www.guicheweb.com.br. Outras informações pelo telefone (21) 2143-0902 ou em www.tradicaoshow.com.br. A classificação é 18 anos.

SERVIÇO

ANIVERSÁRIO DO MR. CATRA

MR. CATRA E GRUPO PIXOTE

Data: 10 de novembro (quinta-feira)

Local: Tradição Show (Estrada Intendente Magalhães, 160 – Vila Valqueire)

Horário: 23h

Ingressos:

Unissex

Antecipados na bilheteria da Tradição

Vendas online através do site www.guicheweb.com.br

R$ 10 (pista), R$ 20 (jirau) e R$ 30 (premium)

Informações: (21) 2143-0902 ou www.tradicaoshow.com.br

Classificação 18 anos