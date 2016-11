Confira um roteiro especial para saborear o dia 10 de novembro.

Muitos não se dão conta de quanto o trigo está presente no nosso dia a dia. Matéria-prima na produção das massas, é peça-chave na elaboração de boa parte das delícias que saboreamos à mesa.

Com tamanha importância na culinária, o trigo ganhou uma data especial para a sua celebração.

Nomangue

O restaurante Nomangue, comandado pelo chef Vaval, traz no cardápio boas opções da culinária caiçara que levam massa. Entre os destaques, vale pedir a trouxinha de bobó de camarão de entrada (R$ 6,90). Já para o prato principal, a sugestão do chef é o espaguete de frutos do mar, preparado com mexilhão, lula, polvo, peixe, camarão e vôngole (R$ 67,00).

Crédito Fotográfico: Wagner Ziegelmeyer

Serviço: Rua Sá Ferreira, 25. Tel: (21) 2225 4028 / (21) 2521 3237. Capacidade: 80. Horário: Segunda a quarta 12h às 23h. Quinta, sexta e sábado até 00h. Domingo até 22h. Site: www.nomangue.com.br

Casa da Empada

A rede Casa da Empada traz na receita uma massinha que se desfaz na boca, com um recheio farto em 20 sabores. Entre as diversas opções estão as tradicionais empadas de camarão e de queijo. Há também as mais inusitadas como carne seca com catupiry e a de brócolis com ricota na massa integral. E tem as versões doces como as de chocolate e de goiabada com queijo. Todos os quitutes têm o preço único de R$ 5,00.

Crédito Fotográfico: Alexander Landau

Serviço: Zona Norte – Norte Shopping, Avenida Dom Hélder Câmara, 5.474, loja 1401 – 2º piso, Cachambi. Tel.: 2594-0932.

Tijuca – Shopping 45. Praça Saens Peña, 45 – Loja 10F. Tel.: (21) 2568-6766. Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 9h às 20h45; Sábado, de 9h às 16h45.

Barra da Tijuca – Shopping Downtown, Avenida das Américas, 500 – Bloco 8 – Loja 141. Tel: (21) 3153-7742.

Flamengo – Rua Marquês de Abrantes, 78 – Loja B. Tel: (21) 2225-5102. Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 21h30. Sábado, das 8h às 21h.

Umas & Ostras

O Umas & Ostras, restaurante de frutos do mar, na Tijuca, a sugestão para a entrada são as porções de pastéis de siri e de queijo (R$ 27 / 6 unidades) e a porção de pastéis de camarão (29,40 / 6 unidades). Como pratos principais, os clássicos espaguete (R$ 27,90) e nhoque (R$ 32,30), que ganham a presença deliciosamente especial do camarão ou do frango.

Crédito Fotográfico: Luan Bessa

Serviço: Rua Barão de Mesquita, 235, Tijuca – Tel.: 2568-7128 (160 lugares) Horários: domingo e segunda, das 12h às 18h; terça a quinta, das 12h às 23h30; sexta e sábado, das 12h às 00:30. Site: www.umaseostras.com.br.

Mr. Lenha

O restaurante Mr. Lenha, na Barra da Tijuca, sugere as pizzas caprese (R$ 70,80 tam. família), que leva molho de tomate italiano, mozarela, rodelas de tomate, mozarela de búfala fria, pesto de azeitona preta e manjericão; e ao funghi (R$ 77,20 tam. família), com molho de tomate, mozarela de búfala, shiitake, cordoncello, champignon ao azeite e alho e folhas de rúcula.

Crédito Fotográfico: Daniela Conti

Serviço: Av. Érico Veríssimo, 970 – Barra da Tijuca – Tel.: 2491-1244 / 2494-1073 / 2491-2698 (76 lugares). Horário: Segunda, das 12h às 16h. De terça a sexta, das 12h à meia-noite. Sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 12h à meia-noite. Site: www.mrlenha.com.br.

Skinna

Também na Barra da Tijuca, o Skinna dá um toque de sofisticação com o talharim ao molho de lagosta (R$ 152,00 / para 2 pessoas). Assim como a maioria dos frutos do mar, a lagosta é rica em proteínas e tem baixíssimo teor de gorduras e carboidratos.

Crédito Fotográfico: Luan Bessa

Serviço: Avenida Armando Lombardi, 205, lojas 106 e 107 (Shopping Esquina da Barra), Barra da Tijuca– Tel.: 2493-2300 (110 lugares). Horários: 11h30 às 1h (fecha segunda). Site: www.skinna.com.br.

Kimura

O restaurante japonês Kimura, traz no cardápio boas opções preparadas com trigo. O destaque fica por conta do clássico yakissoba de frutos do mar, com camarão, polvo e lula (R$ 42,80).

Crédito Fotográfico: Berg Silva

Serviço:

Kimura Nova América – Av. Martin Luther King Jr, 126 – Loja 108, 1º Andar – Entrada A – Shopping Nova América. Tel (21)2303-2770 / (21)2303-2771. Horários: Todos os dias, de 12 a 23h. Site: www.kimurarestaurante.com.br

Kimura Niterói – Av. Quintino Bocaiúva, 325 – São Francisco, Niterói. Tel: (21)3587-6795 | (21)3587-6765. Capacidade: 130. Horário: Terça a quinta de 12h a 23:30h; Sexta e sábado de 12h a 00:30h. Cartões de crédito: Todos. Cartões de débito: Todos. Cartões eletrônicos de refeição: Todos. Site: www.kimurarestaurante.com.br

Kimura Tijuca (matriz) – R. Gonzaga Bastos, 56 – Tijuca. Tel: (21)3173-7003 | (21)3173-7004. Capacidade: 80. Horário: Segunda de 18 a 00h. Terça a quinta de 12h a 23:30h; Sexta e sábado de 12h a 00h30. Site: www.kimurarestaurante.com.br

Amélie Creperie

A Amélie traz para o Rio de Janeiro as galettes de trigo sarraceno, tradicional prato da Bretanha. O bistrô sugere o Port Royal (R$ 53,60), lagostins ao molho de roquefort sob mousseline de maçã verde. Outra opção é o Île Saint-Louis (R$ 47,90), com queijo brie, presunto parma, crocante de parma, figos confit, mel trufado e nozes.

Crédito Fotográfico: Port Royal – Beto Roma / Île Saint-Louis – Filico

Serviço: Rua Marquês de São Vicente, 52 / Loja 112 (Shopping da Gávea), Gávea. Telefone: 2249-9153. Domingo a quarta: 10h a 22h30; Quinta: até 23h30; Sexta e Sábado: até 0h30.