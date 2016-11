Música para todos os gostos na programação do Rio Scenarium

Dia 8, terça-feira

19h30 Cartola de Noel

Leandro Ribeiro – Voz / Fernando Fontes – Cavaquinho / José Roberto Leão – Violão / Márcio Sorriso – Percussão / Magno Julio – Pandeiro / Tangerina – Percussão.

“Com influência de sambistas como Cartola, Noel Rosa, Geraldo Pereira e Nelson Cavaquinho, o grupo, formado em 2009, tem como objetivo dar continuidade ao samba na sua forma mais autêntica”

22h30 Nuno Netto

Nuno Neto – voz e violão / Alexandre Katatau – baixo / Renato Endrigo – bateria.

O músico Nuno Neto desenvolve um trabalho abordando diversas vertentes da música brasileira. Com um estilo bastante desprendido e uma bela voz, o músico transita com a mesma facilidade entre o universo pop e a cadência do samba, interpretando de forma intensa e criativa sucessos representativos em um repertório de grande riqueza poética.

Dia 9, quarta-feira

19h30 – Marcos Ariel e convidados

Marcos Ariel é pianista, tecladista, arranjador e compositor.. Mistura jazz, samba, choro e valsa em suas músicas. Seu primeiro disco, Bambu, de 1981, recebeu o Prêmio Chiquinha Gonzaga de 1983, e foi lançado em outros países. Participou do Free Jazz Festival em São Paulo em 1986 e, no ano seguinte, no Rio de Janeiro.

No final dos anos 80, quando seu disco Terra de Índio teve grande êxito nos Estados Unidos, Ariel passou a se dedicar à carreira internacional, apresentando-se com frequência no exterior.

22h30 – Janaina Moreno

Marcelo Nascle – violão / Max Dias – baixo / Rodrigo Serra – percussão

Voz de destaque da nova geração da MPB, a cantora e compositora apresenta o primeiro álbum dela, “Festeira”, um disco inspirado na diversidade musical brasileira e que inclui canções de ritmos variados que vão do samba ao pop, passeando ainda pelo hip hop, baião, blues, baladas e o bom e velho rock.

Dia 10, quinta-feira

19h30 – Ronaldo Gonçalves

Ronaldo Gonçalves – cavaco e voz / Lúcio Rodrigues – violão 7 cordas / Fernando Leitzke -piano / Anderson Balbueno – pandeiro e voz / Edgar Araújo – percussão e voz

O músico, compositor Ronaldo Gonçalves apresenta um passeio pelos grandes clássicos do nosso samba tradicional além de canções autorais. Compositores como Paulinho da Viola, Cartola, Dorival Caymmi, Paulo César Pinheiro dentre outros serão lembrados através de uma perfomance única proveniente dessa mistura de referências musicais.

22h30 – Branka

Carlinhos 7 Cordas – violão 7 cordas / Márcio Hulk – cavaco / Daniel Karin, Beloba , Bruno Barreto – percussão

A cantora e compositora, que foi indicada ao Grammy Latino, faz releituras de clássicos do samba, ritmos de várias partes do Brasil e autorais de seu álbum Barra da Saia. Alegria e encantamento se unem na voz e na forte presença de Branka.

Salão Anexo

00h – Dj Marcello Sabre

O DJ residente da casa aposta em remixes dançantes de música popular brasileira, com músicas de Vanessa da Matta, Monobloco, O Rappa, Marcelo D2 e outros sucessos da MPB dançante.

Dia 11, sexta-feira

20h – Chutando o Balde

Pedro Ribeiro – Voz e Violão / João Felippe – Cavaquinho / Anderson Sabao – Percussão geral / Bernardo Maquininha – Percussão geral / Luciano Santiago – Bateria / Gabriel da Cruz – Baixo

Uma deliciosa mescla do samba de raiz com o moderno: essa é a proposta do Chutando o Balde, que traz nessa combinação toda a versatilidade e alegria de um dos mais irreverentes gêneros musicais. Do chorinho à MPB, passando pela bossa nova e pelo virtuosismo do jazz, unindo o samba a uma gama de influências da música brasileira, o grupo vem conquistando o público em toda a região serrana do Rio de Janeiro.

23h – Sarah

Everton Germano – sax e flauta / Marcio Hulk – cavaquinho / Henrique Martins – violão 7 cordas / Cláudio Brito – pandeiro / Carlinhos tcha tcha tcha – surdo / Jorge Gomes – bateria

Com o samba correndo em suas veias, traz em seu repertório músicas consagradas de Beth Carvalho, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Cartola…

3h30 – Forró com Calça Arriada

Zé Paiva – voz / Jonis da Sanfona – sanfona / Jailson – zabumba e vocal / Bella Silva – backings

“Zé Paiva, cantor e compositor do grupo, Jonis da Sanfona (sanfona), Jailson (zabumba e vocal) e Bella Silva (backings), formam o Forró Calça Arriada.

O grupo tem 2 Cds gravados “Academia – 2011”, com uma canção inédita de Odair José “Casca da madeira”, “No Repique do Zabumba – 2013”, e prestes a lançar o 3º CD.

A música é algo especial para o conjunto. E uma prova disso está nas composições próprias que o trio se arrisca a apresentar – para sorte dos ouvintes e dançarinos – nos shows que faz. Isso, claro, sem abandonar os pesos-pesados do estilo, capazes, em qualquer época e situação, de levantar a mais sisuda das platéias: Trio Nordestino, Os Três do Nordeste, Falamansa, Rastapé, Luiz Gonzaga, Jorge de Altino e Jackson do Pandeiro.

Além de tocar os pesos pesados acima citados em seus shows o Forró Calça Arriada apresenta músicas de Agepê “Deixa Eu Te Amar”, Toninho Geraes “Mulheres” e Raça Negra “Deus Me Livre”, composta por Darcy Rossi, Alexandre e Serginho Sol, em versão xote.

O grupo já se apresentou nos espaços mais tradicionais do forró, são eles; Feira de São Cristóvão, Democráticos, Parada da Lapa, projeto “Xote Coladinho, e em Casas de shows; Teatro Rival Petrobras, Rio Scenarium, Carioca da Gema, Lapa 40º e Centro Cultural Carioca.

Artistas como Arlindo Cruz, Frejat, Pepeu Gomes, George Israel, Leandro Sapucahy, Aline Calixto e Toninho Geraes já participaram em apresentações do grupo pelos palcos da Lapa!”

Salão Anexo

22h30 – JPG

João Ramalho – guitarra, baixo e voz / Eduardo Gema – Cajón

Com uma proposta inovadora de repertório e formação eles tocam hits dançantes em arranjos para violões e cajón no estilo “luau da galera”. Com uma pegada extremamente rítmica, João e Gema seguram o repertório o tempo todo em cima, encorajando os presentes a entoarem animados hits do Pop Rock Nacional e de uma MPB feita para dançar.

Dia 12, sábado

20h – Lucas de Moraes

Thyerre Teófilo – cavaquinho / Leandro Vicente – violão / Waguinho de Xerém – pandeiro e caixa / Léo Miranda – tantan e surdo / Manoel Pessoa Jr – bateria

Lucas de Moraes, carioca, nascido em Botafogo, em 23 de agosto de 1986, é o mais novo talento do samba brasileiro. Com interpretações marcantes e um grande carisma, vem ganhando cada vez mais adeptos por onde passa. Em sua recente carreira, iniciada de forma profissional em 2009, já conquistou um espaço considerável no cenário do samba carioca, tendo se apresentado em diversas casa da Lapa e em outros bairros da cidade. Morador de Teresópolis durante muitos anos, suas apresentações na região serrana são constantes. Além disso apresentou-se em cidades como Cuiabá, São Paulo, Além Paraíba, Macaé, entre outras. Desde criança demonstrava uma enorme paixão pela musica, manifestada pelo prazer de cantar, tendo como maior incentivador e fã numero 1, seu avô materno, que desde cedo chamava a atenção de todos para potência e afinação da voz do neto. Tendo como especialidade o autêntico Samba brasileiro, Lucas já realizou alguns em menção a grandes sambistas e compositores como Noel Rosa e Nelson Cavaquinho. Seu primeiro CD, AMOR AO SAMBA, lançado recentemente,conta com canções autorais, de sambistas renomados como Aluisio Machado, e de compositores das nova geração.Lucas de Moraes, amante da música brasileira que é, já rendeu homenagens a grandes ícones da música brasileira. Foram diversos show em homenagem a Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi e, em 2015, aos 70 anos de Gonzaguinha . Com vasto conhecimento sobre o gênero, amante que é, suas rodas de samba são sempre sucesso, levando alegria aqueles que prestigiam a sua musica. LUCAS DE MORAES carrega a bandeira do samba do peito!

23h – Empolga às 9

Kiko Cupello – tamborim / Bruno Magalhães – tamborim / André Rios – efeitos / Dudu Félix – caixa / Daniel Portella – caixa / Felipe D’lélis – repique / Luca Lisboa – surdo 3ª / Peterson Vieira – surdo 1ª / Pedro Mazzilo – guitarra / Rodrigo Sebastian – baixo / Roberto Moreno – cavaco / Honanza Andrade – voz / Sandro Black – voz / Everton Castro – voz

Um bloco de carnaval cheio de energia, alinhado com o novo movimento dos blocos cariocas. Com uma bateria própria, que ensaia seus arranjos exclusivos durante o ano inteiro, o Empolga tem um repertório pra lá de eclético, que vai do samba de quadra ao frevo, passando pelo coco e o maracatu.

Salão Anexo

22h30 – COMANCHES!

Sérgio Pascolato – guitarra e voz / Robson Riva – bateria / Pedro Selector – baixo e trompete / Francisco Sartori – teclados / Sandro Lustosa – percussão

Celebrando os ícones da malandragem, a banda COMANCHES! apresenta seu novo show “Sambas Elétricos, a banda toca clássicos dos anos 60’ e 70’ temperados com um irresistível balanço black.

Dia 13, domingo – CASA ABERTA EXTRAORDINARIAMENTE

20h Darcy Maravilha

Henrique Vasconcelos – cavaquinho / Zé Roberto – violão / Buzunga – repique / Hugo Batera – bateria

Figura manjada no meio do samba, Darcy esbanja alegria e bota a turma pra sambar, mostrando vasto repertório dos melhores sambas enredos.

23h Quintal do Céu

Maguila – Cavaquinho e Voz / Bimbinho – Percussão e Voz / Miguel – Percussão e Voz / João Fillypp – Violão 7 cordas / Eliel Forny – Contra-Baixo / Tom Neto – Bateria / Dudu Oliveira – Sax e Flauta

“Nascido em 1986 num bar da cidade de Teresópolis-RJ, o grupo Quintal do Céu surgiu numa reunião de amigos que faziam um samba num conhecido bar quando resolveram profissionalizar o encontro e a partir daí o grupo consolidou sua carreira proporcionando um espetáculo com um repertório genuinamente brasileiro com interpretações de sambas clássicos de diversos compositores como Cartola, João Nogueira, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, D. Ivone Lara, Adoniram Barbosa, até os sambas mais requintados como Ivan Lins, Djavan, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, entre outros…

Neste ano, o grupo comemora 30 anos de carreira e já teve a honra de dividir o palco com grandes nomes da música brasileira como João Nogueira, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Almir Guineto, Luis Carlos da Vila, Noca da Portela, entre outros…”””

Dia 14, segunda

20h Daniela Spielmann

Daniela Spielmann – saxes e flauta / Silverio Pontes – trompete e flugelhorn / Domingos Teixeira – violão / Rodrigo Villa – baixo / Xande Figueiredo – bateria.

No repertório de Daniela e Silvério não faltam os compositores Pixinguinha, Severino Araujo, K-ximbinho, Chico e Tom além de algumas composições autorais. A música para a dança de gafieira tem a força viva e espontânea da improvisação momentânea.

23h Toque de Arte

Marcelo Eloi – voz, guitarra, percussão e direção musical / Nando Regis – voz e cavaco / Marcelo China – voz e violão / Marcio Costa – voz e bandolim / Edgar Araujo – bateria / Julio Florindo – baixo / Gilberto Pereira – sax e flauta / Mell Rodrigues e Paulo Cesar – percussão geral.

O grupo vocal de samba Toque de Arte mostra músicas do seu primeiro DVD. Com uma estrada musical de grande expertise e referência, o Toque rearranja vocal e instrumentalmente grandes obras, aliando técnica, dinamismo e interatividade única com sua plateia.

