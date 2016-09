Nego Álvaro lança primeiro CD no Teatro Rival

O Rio apresenta mais um talento no Samba que esquenta as rodas cariocas. Assim, Nego álvaro estreia carreira solo com o CD:”Cria do samba”, quarta, 28/09, a partir das 20h, no Teatro Rival. Apresentando estilos variados como samba de roda, o dolente, partido alto e até samba-rock, o trabalho é idealizado por Moacyr Luz, com produção de Pretinho da Serrinha e reúne expoentes da música, como Carlinhos 7 Cordas, Mart’nália, Sereno e Rildo Hora.

Nego Alvaro, 27 anos, começou a tocar profissionalmente aos 15 anos e se acostumou a subir os degraus do mundo da música. Integrante do Samba do Trabalhador e da banda de Beth Carvalho.

Das 11 faixas do disco, seis têm sua assinatura. E para dar cara ao disco “Cria do samba”, Nego Àlvaro buscou músicas como “Hino Vira-Lata”, de Emicida, Beatnick e K-Salaam, que o rapper paulista gravou em 2013. Nas mãos de Pretinho da Serrinha, a música do Rapper fica mais dançante com uma pegada de samba-rock, assim como “Extra 2” (O rock do segurança)”, de Gilberto Gil.

Já a “Estranhou o quê?” É a música que abriu portas para Nego Alvaro, como cantor, no mundo artístico. Ele a cantou no CD e DVD “Moacyr Luz e Samba do Trabalhador – ao vivo no Renascença Clube”, gravado em 2012 e lançado em 2013. De ritmo marcante, a letra pergunta, em tom provocante: “Estranhou o quê?/Preto pode ter o mesmo que você”.

Desfilando do samba dolente ao samba-rock, o disco e o show de Nego Alvaro fazem o público dançar o ritmo carioca, dizer na mão e claro dar aquela paquerada

Quarta, 28 de setembro, 20h-Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Cinelândia

Tel. (21) 2240 4469-Capacidade: 400 pessoas – 18 anos

Entrada: R$ 40 (preço único) – Bilheteria: 12h às 16h e durante os shows da casa

Abertura da casa: 1h30 antes do show- Aceita cartões de crédito e débito.

* Colaborou: Daniel Brunnet