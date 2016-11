Nise Palhares se apresenta no La Esquina em tributo à Cássia Eller

Um dos destaques do último The Voice Brasil, a carioca acompanhada de sua banda traz uma homenagem à Cássia Eller, em uma noite dedicada a uma das maiores vozes do rock Nacional. No setlist músicas que marcaram a carreira da cantora como “Luz dos Olhos”, “Malandragem”, “O Segundo Sol” e outras. A festa continua com o DJ MMARQUES agitando a pista.

Nise além de cantora também é compositora, violinista e guitarrista. Com 14 anos de carreira, Nise Palhares conquistou os corações brasileiros após participar do Reality Show ÍDOLOS da Rede Record em 2010 e após recebeu o convite para interpretar a música de Caetano Veloso “O QUERERES”, tema da minissérie DIVÃ da Rede Globo. No ano de 2014, Nise Palhares foi convidada à participar do The Voice Brasil onde foi aprovada pelos 4 jurados e ficou no time de Claudia Leitte.

Serviço

Nome: La Esquina Bar

Endereço: Rua Mem de Sá, 61 – Lapa.

Telefone: (21) 2509-1390

Número de lugares: 400 pessoas

Data: Sexta 04 de outubro de 2016

Horário: 20h às 04h

Preço: R$25,00 (antecipado)

R$30,00 (na hora)

Ingressos: www.sympla.com.br/laesquina/

Aceita todos os cartões de crédito

Site: http://laesquina.com.br/