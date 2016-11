No centenário do samba, uma homenagem em grande estilo

No mês em que o samba completa 100 anos, a Poeme-se, primeira grife poética do país, em parceria coma Portela homenageiam um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira: José Flores de Jesus, mais conhecido como Zé Keti. O tributo se faz em forma de camiseta literária que traz o fragmento “Eu sou o samba, a voz morro sou eu mesmo. Sim, senhor…”, da canção “A voz do morro”, um dos grandes clássicos do saudoso compositor portelense.

A Poeme-se já lançou outros nomes do samba em parceria com a Azul e Branco de Oswaldo Cruz. Entre eles estão: Tia Doca, Candeia, Waldir 59, Chico Santana e Casquinha. A peça em homenagem a Zé Keti e as outras estão à venda para todo o país pelo site www.Poemese.com.